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Сегодня, 19:27

ЭСК поддержала Карасева за неназначенный пенальти в ворота ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России

Руслан Минаев
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Эпизод с падением Густаво Мантуана.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала главного арбитра Сергея Карасева, который не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России.

Эпизод произошел на 70-й минуте встречи, когда защитник армейцев Мойзес боролся с вингером питерцев Густаво Мантуаном в штрафной москвичей.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном, посчитав незначительный контакт между игроками, частично инициированный самим нападающим, нормальным и не выходящим за рамки допустимых единоборств.

Ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока команды «ЦСКА» комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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