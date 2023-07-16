Хусаинов: «С профессиональной точки зрения Карасев судил крайне безобразно матч «Зенит» — ЦСКА»

Российский арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о работе главного арбитра Сергея Карасева в OLIMPBET Суперкубке России.

— Карасев ровно отсудил встречу?

— С профессиональной точки зрения он судил крайне безобразно. Слава Богу, что футболисты не подрались, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.

— Слишком высоко задрал планку борьбы?

— Нет, не планку борьбы. Просто исказил самое фундаментальное правило. Игроки вели себя недисциплинированно. Было много толчков, задержек руками. В таком матче любое столкновение может привести к драке.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.