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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 16:20

Хусаинов: «С профессиональной точки зрения Карасев судил крайне безобразно матч «Зенит» — ЦСКА»

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о работе главного арбитра Сергея Карасева в OLIMPBET Суперкубке России.

— Карасев ровно отсудил встречу?

— С профессиональной точки зрения он судил крайне безобразно. Слава Богу, что футболисты не подрались, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.

— Слишком высоко задрал планку борьбы?

— Нет, не планку борьбы. Просто исказил самое фундаментальное правило. Игроки вели себя недисциплинированно. Было много толчков, задержек руками. В таком матче любое столкновение может привести к драке.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005219048_husainov_s_professionalnoy_tochki_zreniya_karasev_sudil_krayne_bezobrazno
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
Сергей Хусаинов
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