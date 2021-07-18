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Писарев назвал причины неудачной игры Гильерме в матче за Суперкубок с «Зенитом»

12:24
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев назвал причины неудачной игры вратаря «Локомотива» Гильерме в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).

Маринату Гильерме.Вы все еще хотите видеть Гильерме в сборной России? В Суперкубке он не убедил

«Наверное, он просто плохо обработал мяч. На мой взгляд, Пабло сделал ему довольно жесткую передачу в опорную ногу. Защитнику тоже можно предъявить претензии. Гильерме было неудобно. Но это первый официальный матч. Думаю, в «Локомотиве» просто переоценили свою готовность. Может, стоило сыграть попроще с соперником такого уровня.

Остается только проанализировать произошедшее и готовиться к чемпионату. Думаю, в квалификации Маринато сомневаться в любом случае не приходится и нельзя вешать на него всех собак. Повторюсь, пас ему отдали не самый удачный. Гильерме остается голкипером высокого уровня. Давайте не забывать, сколько раз он по-настоящему спасал команду», — цитирует RT Писарева.

Ранее Писарев высказался об отсутствии форварда «Зенита» Артема Дзюбы в стартовом составе на игру с «Локомотивом».

Зенит — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз 119
Милуоки Бакс 123
Матч завершен

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/886351-pisarev-gilerme-oshibka-vinovnyi

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Иван Торопцев все материалы автора

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