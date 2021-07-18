Писарев назвал причины неудачной игры Гильерме в матче за Суперкубок с «Зенитом»
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев назвал причины неудачной игры вратаря «Локомотива» Гильерме в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).
«Наверное, он просто плохо обработал мяч. На мой взгляд, Пабло сделал ему довольно жесткую передачу в опорную ногу. Защитнику тоже можно предъявить претензии. Гильерме было неудобно. Но это первый официальный матч. Думаю, в «Локомотиве» просто переоценили свою готовность. Может, стоило сыграть попроще с соперником такого уровня.
Остается только проанализировать произошедшее и готовиться к чемпионату. Думаю, в квалификации Маринато сомневаться в любом случае не приходится и нельзя вешать на него всех собак. Повторюсь, пас ему отдали не самый удачный. Гильерме остается голкипером высокого уровня. Давайте не забывать, сколько раз он по-настоящему спасал команду», — цитирует RT Писарева.
Ранее Писарев высказался об отсутствии форварда «Зенита» Артема Дзюбы в стартовом составе на игру с «Локомотивом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/886351-pisarev-gilerme-oshibka-vinovnyi
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