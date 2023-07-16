У Клаудиньо нет конфликта с главным тренером «Зенита» Семаком
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который в субботу публично демонстрировал недовольство своей заменой на Андрея Мостового 63-й минуте матча Суперкубка России против ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), после финального свистка не выражал никаких претензий главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.
26-летний хавбек будет на общих основаниях готовиться к гостевой встрече 1-го тура РПЛ с «Пари НН», намеченной на субботу, 22 июля.
На бразильском рынке есть интерес к Клаудиньо, но, по нашим данным, пока клуб из Санкт-Петербурга не получал предметных предложений, которые могли бы устроить чемпионов страны.
Клаудиньо выступает за российскую команду с августа 2021 года. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027-го.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -