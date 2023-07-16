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Сегодня, 19:59

У Клаудиньо нет конфликта с главным тренером «Зенита» Семаком

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Клаудиьо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который в субботу публично демонстрировал недовольство своей заменой на Андрея Мостового 63-й минуте матча Суперкубка России против ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), после финального свистка не выражал никаких претензий главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

26-летний хавбек будет на общих основаниях готовиться к гостевой встрече 1-го тура РПЛ с «Пари НН», намеченной на субботу, 22 июля.

На бразильском рынке есть интерес к Клаудиньо, но, по нашим данным, пока клуб из Санкт-Петербурга не получал предметных предложений, которые могли бы устроить чемпионов страны.

Клаудиньо выступает за российскую команду с августа 2021 года. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027-го.

Клаудиньо
Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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