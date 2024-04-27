Алаев: «Коммерчески выгоднее проводить Суперкубок в начале сезона и в формате из одного матча»

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему формат Суперкубка России не изменится.

— Почему не удалось убедить коллег из РФС перенести матч за Суперкубок на декабрь и, возможно, провести его в расширенном формате — с участием четырех команд?

— Коллеги из РФС провели анализ и считают, что коммерчески выгоднее проводить турнир в начале сезона и в формате из одного матча. Мы благодарны всем, кто помогает больше зарабатывать клубам и сейчас, если удастся увеличить доходы в три раза, лично поаплодирую, — сказал Алаев «РБ Спорт».

По информации «СЭ», матч за Суперкубок России-2024 может состояться 13 июля в Нижнем Новгороде, Волгограде или Екатеринбурге.