Пономарев: «В матче за Суперкубок с ЦСКА «Зенит» выглядел плохо»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«У «Зенита» нет никаких шансов на чемпионство в следующем сезоне. Видно, что приглашенные иностранцы уже наигрались. В матче за Суперкубок с ЦСКА они выглядели плохо. Малком и всю остальную компанию уже пора менять. Если Семак не сделает ротацию, то все они полетят. Потому что российский чемпионат пожестче, чем европейские. С «Зенитом» можно бороться на равных, даже выигрывать их. Я думаю, что команда в следующем сезоне не займет даже призовое место», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

Питерский клуб выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).