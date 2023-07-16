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OLIMPBET Суперкубок России

16 июля, 23:40

Пономарев: «В матче за Суперкубок с ЦСКА «Зенит» выглядел плохо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«У «Зенита» нет никаких шансов на чемпионство в следующем сезоне. Видно, что приглашенные иностранцы уже наигрались. В матче за Суперкубок с ЦСКА они выглядели плохо. Малком и всю остальную компанию уже пора менять. Если Семак не сделает ротацию, то все они полетят. Потому что российский чемпионат пожестче, чем европейские. С «Зенитом» можно бороться на равных, даже выигрывать их. Я думаю, что команда в следующем сезоне не займет даже призовое место», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

Питерский клуб выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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