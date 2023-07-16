Хусаинов — об игре «Зенита»: «Чистяков в носу ковыряется, а Дуглас Сантос за ним подчищает»

Российский арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Кержаков в первом тайме спас от двух голов. В целом видно, какие комбинации наигрывают армейцы при тих же стандартах, но команде не хватает игрока типа Клаудиньо. У «Зенита» есть проблемы в обороне, но это естественно. В нашем чемпионате команда никогда не обороняется, она настроена на атаку. «Зенит» выручают легионеры. Чистяков в носу ковыряется, а Дуглас Сантос за ним подчищает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.