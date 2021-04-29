Бывший директор академии «Чертаново» Ларин задержан: что известно на данный момент

В клубе прошли обыски, полицию интересовали и другие сотрудники.

Что произошло

Вечером среды — первая новость в «СЭ»: по нашей информации, бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор академии Сергей Хабаров задержаны полицией.

В «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение для дачи показаний, в том числе Ларина (он объявил об уходе из клуба 30 марта) и Хабарова.

Вскоре стали известны причины задержания Николая Ларина и Сергея Хабарова.

По информации «СЭ», это связано с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и одноименного клуба Олимп-ФНЛ. На Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

«Чертаново» за год из претендента на РПЛ стал аутсайдером ФНЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Также нашему изданию стало известно: начальника команды «Чертаново» Валерия Медведика тоже задержали в среду, 28 апреля. Это произошло перед домашним матчем Олимп-ФНЛ с «Оренбургом» (2:3).

«Чертаново» после 39 туров занимает предпоследнее, 21-е место в турнире первой лиги.

Николай Ларин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В чем обвиняют Ларина

После полуночи Eurostavka сообщила: задержание Ларина и Хабарова произошло в рамках следственных действий по уголовному делу. По данным издания, дело возбуждено по тяжелой ст. 159, ч. 4 — «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Речь идет о десятках миллионов рублей. Наказание по этой статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

«Чертаново» является ГБНОУ (государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением) и финансируется Москомспортом. По данным Eurostavka, следствие уверено: в «Чертаново» имело место крупное хищение бюджетных средств. В связи с этим высока вероятность, что Ларин и Хабаров будут признаны подозреваемыми по этому делу, в котором фигурируют более пяти должностных лиц академии — все они допрашиваются в Следственном комитете.

По данным «СЭ», около полуночи всех задержанных отпустили по домам.