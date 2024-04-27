«Концепция «все свои» — наше выгодное отличие от «Зенита». Почему «Ленинградец» — особенный клуб
Спортивный регион
Население Ленинградской области составляет больше двух миллионов человек, а по площади она в 60 раз превосходит Санкт-Петербург, в 33 раза — Москву и в два раза — Подмосковье. Просторный регион с насыщенной историей, живописной природой и десятками известных по всей стране достопримечательностей.
Ленобласть по праву можно назвать и спортивным краем, ведь она воспитала больше двух десятков олимпийских чемпионов и регулярно поставляет кадры для сборной России по футболу: в частности, в Кингисеппе родились Александр и Михаил Кержаковы, в Луге — Владимир Быстров, в Ломоносове — Александр Мостовой, в Пикалеве — Дмитрий Чистяков, и это далеко не полный список.
Однако на карте футбольных клубов России Ленобласть в последние годы была представлена не так уж широко. Кого можно вспомнить из профессиональных команд в новейшей истории страны? Гатчинский «Апекс», пикалевский «Металлург», светогорский «Светогорец» и, разумеется, «Тосно» — единственного участника РПЛ от Ленобласти и обладателя Кубка России.
Взлет за пять лет
Пример «Тосно» наглядно показал, каких высот может достичь клуб из Северо-Западного региона. В 2018 году он прекратил свое существование по финансовым причинам, но Ленобласть не оставила своих жителей без профессионального футбола. Тогда же, прямо накануне домашнего ЧМ-2018, правительство региона решило создать клуб с патриотичным названием «Ленинградец».
Всего за пять сезонов областная команда преодолела путь от новичка до победителя второй лиги, а шестой (текущий) сезон проводит в первом дивизионе. Уже сам факт участия «Ленинградца» в «лучшей лиге мира» говорит о серьезных амбициях клуба, хотя, разумеется, форсировать события никто не собирается. Руководство «Ленинградца» предпочитает постепенное развитие и перед стартом сезона озвучивало адекватную цель — закрепиться в первой лиге.
«Прежде всего для нас важен наш регион, Ленинградская область, — признается «СЭ» генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит. — И наша стратегическая задача — стать спортивным брендом номер один, визитной карточкой 47-го региона в спортивном мире. Задачи выйти в РПЛ в среднесрочной перспективе перед нами не стоит: завоевать хорошие позиции в первой лиге, быть крепко в десятке — пожалуй, это наша основная цель на ближайшие сезоны. Когда клуб только появился, было много разговоров о скором крахе и закрытии, но идет шестой год, мы двигаемся вперед и развиваемся».
Дебютный сезон областной команды на столь высоком уровне выдается чрезвычайно событийным: «Ленинградец» уже успел обыграть на выезде местных грандов «Енисей» и «Торпедо» и вообще идет в таблице гостевых матчей достаточно высоко — на шестом месте. Впрочем, прописку на следующий сезон областная команда еще не сохранила, а впереди как раз пора решающих матчей — самый интересный период в году!
База финалистов ЧМ-2018
«Ленинградец» — во многом уникальный клуб. В первые годы он часто играл в Санкт-Петербурге — например, на бесхозном сейчас «Петровском». Но сейчас получил полноценную прописку непосредственно в Ленинградской области.
Рощино — поселок между Выборгом и Санкт-Петербургом, где и базируется сейчас клуб первой лиги. Стадион «Ленинградца» называется «Рощино Арена» — его построили специально к чемпионату мира, и его первым хозяином была сборная Хорватии, добравшаяся тогда до финала. От «Шашечных» на стадионе осталось немало артефактов — и фотографии, и плакаты, и футболки, и шарфы, и мяч с автографами серебряных призеров ЧМ-2018.
«Абсолютно точно «Рощино Арена» — наш дом, — подчеркивает Левит. — Это очень уютный современный стадион. Немногие клубы первой лиги могут похвастаться таким. На данный момент он вмещает 1500 зрителей, в планах увеличить вместимость вдвое за счет двух новых трибун. Мы бы с удовольствием проводили матчи в других городах региона, у нас уже был такой опыт: в 2019 году «Ленинградец» провел две игры в Тихвине при аншлаге. Но, увы, ни один стадион, кроме «Рощино Арены», на данный момент не соответствует критериям первого дивизиона. Немногим лучше ситуация в Петербурге, где для первой и второй лиг остался только «Кировец».
Упор на воспитанников
Когда «Рощино Арена» обретет трибуны со всех четырех сторон поля, то будет напоминать уютные британские стадиончики, где каждый болельщик знает друг друга и искренне поддерживает любимую команду, ведь за нее играют ребята с соседнего двора.
«Для нас концепция «все свои» имеет большое значение, — отмечает гендиректор «Ленинградца». — Это наше УТП, уникальное товарное предложение, и выгодное отличие от «Зенита», где сейчас петербуржцы в меньшинстве. Но реальность, к сожалению, вносит коррективы. Перейдя в первую лигу, мы увидели, что играть только своими и конкурировать очень тяжело. Перед сезоном и в зимнюю паузу мы пригласили группу игроков из других регионов, и думаю, что эта практика продолжится, если клуб сохранит прописку. Мы будем стараться сохранить концепцию, но футбольный клуб — живой организм, а жизнь, особенно спортивная, всегда вносит свои коррективы».
В этом и есть упомянутая выше уникальность «Ленинградца». В отличие от космополитичного «Зенита», этот клуб делает ставку на воспитанников местного футбола: в его заявке на сезон полтора десятка футболистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У клуба есть и собственная спортивная школа, воспитанники которой уже добиваются успехов.
«Сейчас главная школа для нас — это СШ «Ленинградец», — продолжает Левит. — Она работает с 2019 года и уже довольно заметна на футбольной карте: команды успешно выступают в ЮФЛ, первенстве Северо-Запада и других турнирах. 13 воспитанников уже на контракте с нами. Пятеро из этих ребят тренируются с главной командой, попадают в заявку, уже дебютировали в Кубке России и первой лиге. Однако двери нашего клуба открыты для талантливых выпускников всех футбольных школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга».
Дружелюбный лось Лосилий и розыгрыши для фанатов
Клуб многое делает и для привлечения болельщиков. Корреспондент «СЭ» съездил в Рощино на матч «Ленинградца» против «Сокола» и сам в этом убедился.
Даже в апрельский снегопад болельщики приехали на «Рощино Арену» и яростно поддерживали своих любимцев. У «Ленинградца» есть и собственный фан-сектор, который весь матч заряжал своих футболистов под оглушительный бой барабана. Атмосфера на игре — топ. Важным преимуществом «Ленинградца» остается то, что на матчах первой лиги, в отличие от РПЛ, не требуется паспорт болельщика.
Конечно, Рощино находится не очень близко от Петербурга, но клуб организовал бесплатные автобусы от железнодорожной станции до стадиона. У вокзала всех болельщиков встречали приветливые волонтеры во главе с харизматичным маскотом «Ленинградца» — лосем Лосилием, с которым с радостью фотографировались даже поклонники «Сокола».
В автобусе, что важно, никто не распивал спиртное и не шумел, хотя саратовские болельщики тоже воспользовались трансфером. Все дружно доехали до стадиона, а там отправились кто куда.
«Мы не тратим много на рекламу и маркетинг, сейчас в приоритете спортивные и инфраструктурные задачи, — признается Левит. — Стараемся на матчах создавать комфортную среду для болельщиков, регулярно проводим развлекательные мероприятия, розыгрыши призов как до матча, так и во время. Сотрудничаем с региональными властями, выделяем квоты билетов для общественных организаций области».
Развлечений на «Рощино Арене» действительно хватает: можно поиграть в настольный футбол, что-то приобрести в фан-шопе, сделать себе аквагрим, нарисовать плакат в поддержку команды или самим попинать мяч. Классная идея с почтой: любой желающий может отправить послание какому угодно игроку и положить его в почтовый ящик. Еще клуб регулярно устраивает розыгрыши — обладатель счастливого билета в перерыве получает призы от Лосилия.
Повторение судьбы «Тосно» исключено
«Ленинградец» — пример клуба, способного даже в современных реалиях, да еще и вблизи от крупного мегаполиса, сохранять распространенную в Англии концепцию Support your local club («Болей за свой местный клуб»). Жители Рощино уже охотно ходят на игры «Ленинградца», а летом посещаемость станет еще выше, ведь в свои загородные дома переедут петербуржцы. Недалеко есть и другие населенные пункты — например, Зеленогорск и Репино, где, к слову, во время ЧМ-2018 базировалась сборная Англии. Поэтому для Ленинградской области важно, чтобы клуб процветал, и печальная судьба «Тосно» «Ленинградцу» не грозит.
«У «Ленинградца» и «Тосно» кардинально разные концепции, — объясняет гендиректор клуба. — Мы больше про развитие футбола, а «Тосно» был про быстрое достижение целей. «Ленинградец» был идеей губернатора по популяризации футбола в регионе. В итоге эта идея вылилась в создание не только футбольного клуба, но и детско-юношеской спортивной школы. Я параллельно занял должность президента Федерации футбола Ленинградской области, то есть речь шла именно о развитии. У «Тосно» же не было ни воспитанников, ни местных футболистов».
В первой лиге уровень очень высок. Тем ценнее видеть, как ее новички на равных сражаются со всеми, в том числе и с лидерами. Хотя владельцы «Ленинградца» не вливают в клуб так много, как, к примеру, руководство «Торпедо» в свое детище.
«Сейчас наш бюджет — в пределах 250 миллионов рублей, а это один из самых маленьких бюджетов в лиге, — говорит Левит. — Уверен, этого вполне достаточно для решения наших задач. Нужно сохранить прописку и посмотреть на ситуацию по итогам сезона. Возможно, бюджет вырастет в будущем».
Впереди у «Ленинградца» важнейший месяц, который определит, в каком дивизионе он начнет следующий сезон. Но нет сомнений, что при любом исходе самобытный клуб не останется без искренней поддержки болельщиков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|28
|15
|6
|7
|43-31
|51
|
2
|Динамо Мх
|28
|15
|6
|7
|30-14
|51
|
3
|Акрон
|28
|14
|8
|6
|41-21
|50
|
4
|Арсенал
|28
|11
|13
|4
|32-19
|46
|
5
|Родина
|28
|12
|8
|8
|43-25
|44
|
6
|Тюмень
|28
|11
|8
|9
|31-28
|41
|
7
|Нефтехимик
|28
|11
|7
|10
|29-27
|40
|
8
|Алания
|28
|10
|10
|8
|34-36
|40
|
9
|Енисей
|28
|12
|3
|13
|47-38
|39
|
10
|СКА-Хаб.
|28
|10
|7
|11
|30-30
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|7
|11
|32-38
|37
|
12
|КАМАЗ
|28
|9
|9
|10
|26-28
|36
|
13
|Торпедо
|28
|9
|9
|10
|25-27
|36
|
14
|Черноморец
|28
|7
|11
|10
|27-31
|32
|
15
|Сокол
|28
|7
|7
|14
|23-45
|28
|
16
|Ленинградец
|28
|6
|9
|13
|19-35
|27
|
17
|Волгарь
|28
|5
|11
|12
|24-38
|26
|
18
|Кубань
|28
|5
|7
|16
|19-44
|22
|28.04
|09:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|28.04
|14:00
|
Шинник – Сокол
|- : -
|28.04
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|28.04
|17:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|28.04
|17:00
|
Ленинградец – СКА-Хаб.
|- : -
|28.04
|18:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|28.04
|19:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|29.04
|17:00
|
Черноморец – Динамо Мх
|- : -
|30.04
|15:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|23
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|25
|1
|6