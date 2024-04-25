«Химки» сравнялись с Махачкалой. Поражение «Родины», катастрофа «Кубани». События 29-го тура ФНЛ

Яркие матчи 29-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Махачкала и Тула обошлись без голов

Центральный матч тура состоялся в Махачкале, где лидер турнира местное «Динамо» принимало четвертую команду лиги «Арсенал».

Первый тайм остался за подопечными Хасанби Биджиева. Солировал Касинтура. Длинная передача ангольца с правого фланга дошла до Сердерова, который не переиграл Кокарева в ближнем бою. Затем африканский легионер здорово подал со штрафного, мяч после скидки Алибекова заметался по вратарской туляков, но в сетку так и не влетел. Наконец, Эгаш разогнал атаку, вывел на ударную позицию Магомедова, с выстрелом которого в ближний угол справился голкипер гостей.

После перерыва зрители опасных моментов уже не увидели. Нулевая ничья. «Динамо» позволило «Химкам» сравняться с собой по очкам. Теперь в таблице двоевластие.

— Матч начали довольно уверенно и агрессивно. Должны были забивать в первом тайме. Опасались стандартов «Арсенала». После перерыва нам уже не хватило конструктива в атаке, не смогли додавить... Расстроены результатом. Должны были побеждать, — заметил на пресс-конференции Биджиев.

Щербаченко: — Махачкала начала матч очень активно, создала несколько хороших моментов. «Динамо» давило, много владело мячом, лучше вело единоборства. Туле пришлось играть в несвойственной для нее манере. Сторожук уже на 30-й минуте снял с игры Макарова и выпустил Шевченко.

Выход на замену Бахара не усилил игру туляков. Пока, надо признать, у него далеко не все получается в новой команде. Не может себя проявить. Сбился со счета, сколько подкатов совершили игроки обеих команд в концовке матча! Однако до хамства и грубости дело не дошло. Это, конечно, радует! Ничья явно никого не устраивала. Оно и понятно, «Арсенал» и «Динамо» борются за прямой выход в РПЛ.

«Химки» дожали «КАМАЗ»

«Химки» дома взяли верх над «КАМАЗом». Закономерная победа команды Андрея Талалаева, пусть и с минимальным счетом. Главная опасность воротам челницев ожидаемо исходила от Руденко. В первом тайме экс-спартаковец не реализовал выход один на один с Самком, а в начале второго его удару с левой ноги совсем чуть-чуть не хватило точности — мяч просвистел рядом со штангой. Не забив, Александр мог записать на свой счет голевую передачу. Корян после паса партнера мощно бил в ближний угол — Самок опять не оплошал.

Красно-черные дожали соперника благодаря стандарту. Подача с углового Терехова — и вот вам уже седьмой гол Хосонова в этом сезоне.

— Радует то, что команда может перестроиться и играть в разный футбол. Но немножко не устраивает реализация. Из четырех-пяти моментов в первые 20 минут второго тайма, конечно, нужно было забивать больше. А сильнее всего порадовал результативный стандарт. Наконец-то забили после штрафного, в весенней части сезона нам тяжело это дается, хотя тратим на отработку много времени, — сказал на пресс-конференции Талалаев.

Щербаченко: — Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов на 39-й минуте заменил Гаглоева. На первый взгляд очень неординарное решение. Версий тут может быть две: либо травма, либо нет (улыбается).

Думаю, после первого тайма в раздевалке Талалаев серьезно поговорил с подопечными, нашел нужные слова. «Химки» стали конкретнее впереди. Самок выручил гостей после плотного удара Коряна. Гол пришел со стандарта. Хосонов все исполнил великолепно, правда, ему почему-то никто не мешал.

В составе гостей понравился 20-летний Абдуллаев, заменивший как раз таки Гаглоева. Парень мог даже сравнять счет. Подкупает, что он все время на мяче, техничный. Не боится брать игру на себя. В концовке встречи «КАМАЗ» поддавил, Родин опасно бил с дальней дистанции, Митрюшкин выручил хозяев.

«Химки» набрали важнейшие три очка. Трудный матч, много борьбы, мало комбинаций. По ходу трансляции камеры очень часто показывали начальника команды хозяев Хасана Джиоева. Должен сказать: Джиоев — левая рука Талалаева. В хорошем смысле этого слова. Все очень четко делает, быстро производит замены. Знаю от ребят, что он незаменимая фигура на скамейке. Может вовремя подбодрить игрока, подсказать что-то. Положительно влияет на микроклимат в коллективе.

Корякин был великолепен, но «Родина» все равно проиграла «СКА»

«Родина» проиграла в Хабаровске — 1:2.

Второй бомбардир ФНЛ в нынешнем сезоне Тимошенко и центральный защитник Крижан из-за повреждений не попали в заявку москвичей. Франк Артига отрядил на острие атаки габаритного Калмыкова. Юшин остался в запасе.

Во второй половине первого тайма «Родина» поддушила армейцев. Большинство атак гостей шло через Гордюшенко. В одном эпизоде экс-полузащитник ЦСКА элегантно, пасом пяткой бросил в прорыв Кузнецова. Ориньо сочно бил со средней дистанции — Имамов справился. «Родина» давила и пропустила контратаку. Шарля вывели один на один с Корякиным, ивуариец метил в дальний угол, однако угодил в штангу. Чуть позже Кожемякин после подачи с углового головой бил в правый от себя угол — москвичам опять повезло. Наконец, Корякин совершил два сейва в течение пяти минут: сначала вытащил сложный мяч из-под перекладины, не позволив отличиться Мусалову, а затем выиграл дуэль у Шарля (африканец, надо сказать, из убойной позиции пробил довольно бесхитростно).

«Родина» ответила своим уколом под занавес тайма. Калмыков стрелял из-под защитника — Имамов ногой отвел угрозу. Мяч отлетел к Рукасу, и форвард москвичей в пылу борьбы в подкате въехал в ноги сопернику. Арбитр почему-то не показал Калмыкову даже желтой.

Хабаровск открыл счет сразу после перерыва. Сработал стандарт: подача Петрова с углового — удар Кожемякина — 1:0.

Положение гостей могло стать практически безнадежным на 65-й минуте. Прекрасный проход Андрея Никитина увенчался мощным ударом с левой ноги в дальнюю «девятку». Зрители стали свидетелями очередного спасения Корякина. Но и на этом подвиги 22-летнего голкипера не закончилось. На 71-й минуте воспитанник «Локомотива» еще и парировал удар Петрова с пенальти! Может быть, клубам РПЛ стоит присмотреться внимательнее к этому парню?

«Родина» оценила старания голкипера и сравняла счет. Калмыкову, пусть и со второй попытки, удался отличный выстрел под перекладину. Армейцы не раскисли и быстро вышли вперед. И вновь Кожемякин! И опять после подачи с углового!

Гости могли спастись перед финальным свистком, Юшин укротил мяч после длинной передачи, обвел голкипера, но не попал в створ с острого угла.

Вторая подряд победа Хабаровска, второе кряду поражение «Родины».

Щербаченко: — Тренеры выбрали одинаковую схему. При обороне команды действовали по системе 4-5-1. У Хабаровска при атаках активно по флангам работали Никитины, а по центру Петров из глубины поддерживал Шарля вторым темпом. При этом Андрей Никитин явно получил задание сзади очень внимательно сыграть против Ориньо, который, как знаем, способен эффективно подключаться вперед. Первая половина первого тайма запомнилась дуэлью Сокола и Шарля у ворот Корякина, москвич оказался чуть проворнее.

Любопытное наблюдение. Кожемякин выступал вместе с Калмыковым в «Торпедо», хорошо изучил его манеру игры, поэтому в целом до перерыва справлялся с габаритным форвардом. А вот Рукас порой не успевал за Амуром, схлопотал карточку.

«Родина» вроде и обозначила свое преимущество, но по опасным моментам явно уступила Хабаровску до перерыва. Шарль попал в штангу, позже не переиграл голкипера, Кожемякин едва не забил головой. Мусалов гораздо чаще Покидышева, который сторожил Гордюшенко и Ориньо, шел вперед. Этот ход едва не сработал — Корякин спас.

Непонятный момент произошел на 43-й минуте. Точнее — странное решение рефери. Калмыков не забил, а потом в подкате въехал в ноги Рукасу. Мог нанести армейцу серьезную травму. Очень агрессивно! Это минимум желтая карточка. Минимум! Но судья почему-то ограничился только устным предупреждением.

В эпизоде с первым голом хозяев напортачил Клещенко, который неправильно располагался по отношению к Кожемякину. Да и Ориньо тоже ошибся. В такой ситуации защитники должны максимально затруднить разбег сопернику. А Кожемякин вырвался на чистое пространство.

Во втором тайме Артига снял с игры Ориньо. Во-первых, бразилец привез на свои ворота опасную атаку хабаровчан (если бы Никитин не пожадничал, Подберезкин мог удваивать преимущество). Кроме того, однажды южноамериканец решил зачем-то всем показать свои финты, технику и почти минуту не отдавал никому пас... Баловство какое-то! Понимаю и поддерживаю испанского тренера.

Считаю, Рукас в этом матче по совокупности эпизодов наиграл на удаление, но судья Абросимов почему-то его пожалел. Надо, конечно, отдать должное вратарю гостей. Сейв Корякина, который не позволил отличиться Петрову с пенальти, подарил «Родине» шанс вернуться в игру.

Мне показалось, что хабаровчане уверовали в свои силы, за что и поплатились. Калмыков все-таки забил, опередив, кстати, Гордюшенко, который тоже уже летел к тому мячу (улыбается).

Однако «Родина» наступила на одни и те же грабли, не извлекла урока из первого пропущенного гола. Вновь пропустила после великолепной подачи Петрова с углового — дубль Кожемякина. Жаль Корякина, который так здорово сыграл в этом матче. При этом, уверен, Александр значительно повысил свою трансферную стоимость.

Заслуженная победа армейцев. Они превзошли москвичей практически по всем показателям. Ну и сам матч, конечно, удался. Один из лучших по качеству этой весной! Обе команды показали, что находятся в хорошей физической форме, комбинировали, создали уйму опасных моментов. Спасибо и Хабаровску, и «Родине»!

Качать Карабашева! «Акрон» не пробил голкипера «Ленинградца»

«Акрон» Заура Тедеева в Жигулевске не смог переиграть «Ленинградец», в котором на неделе сменился тренер: вместо Сергея Кирьякова теперь команду от вылета будет спасать Максим Астафьев. Эту игру можно смело назвать бенефисом вратаря гостей Карабашева.

В первом тайме 21-летний голкипер намертво взял мяч, пущенный Анджелковичем с трех метров. После перерыва дважды справился с плотными выстрелами Савичева, не позволил отличиться Понсе ударом из пределов вратарской.

— Если «Ленинградец» сегодня не проиграет, футболисты этой команды должны будут нести Карабашева на руках до автобуса! — заметил комментатор встречи.

Произнеся эту фразу, тележурналист еще не знал, что сотворит Карабашев в компенсированное время. А он взял и кончиками пальцев дотянулся до мяча, который летел под перекладину после коварного удара Галкина!

— Не ожидал, что «Ленинградец» вообще не будет играть в атаку. В основном гости просто выбивали мяч вперед, съедая время. Нам не хватило везения. Нужно отдать должное вратарю соперника. Надеюсь, он сегодня обратил на себя внимание других клубов, — сказал после игры Тедеев.

Щербаченко: — «Акрон» действовал с позиции силы, но в основном поначалу угрожал со стандартов. «Ленинградец» же не особо помышлял об атаке. Хозяевам не хватало интересных ходов, в концовке они уже перешли на навал. В этой встрече на авансцену вышел вратарь питерцев Карабашев. Несколько феноменальных сейвов в его исполнении позволили «Ленинградцу» набрать одно очко. После очередного спасения у Карабашева даже свело ногу (впервые такое вижу), но полковник МЧС Сельдяков, даже не вызывая на поле врачей, сам помог прийти вратарю в чувство (улыбается). Гости отбились. Матч имени Карабашева! Особенно надо отметить его сейв на последних секундах, когда он вытащил мяч буквально кончиками пальцев после удара Галкина.

Долгожданная победа «Алании». «Кубань» не спасется?

«Алания» одержала вторую победу при Евгении Калешине. В Грозном «барсы» разгромили «Кубань» — 3:0. Причем все голы были забиты после 60-й минуты. Дублем отметился 19-летний Гаглоев, а Машуков провел свой 12-й гол в сезоне (отставание в гонке бомбардиров от Окоронкво теперь составляет два мяча).

Уход из «Кубани» Вадима Евсеева и приглашение на пост главного тренера команды Роберта Евдокимова ситуацию не изменили. А возможно, стало даже хуже. При новом наставнике желто-зеленые потерпели три поражения в трех турах, пропустив 11 (!) мячей. Пожалуй, только чудо спасет «Кубань» от вылета.

Щербаченко: — В первом тайме «Алания» была острее. Хорошо работали фланги — Хадарцев и Качмазов. До перерыва хозяева создали три хороших момента — Нестеренко сохранил интригу.

Во втором тайме подопечные Калешина забили три безответных мяча. Правда, бросилось в глаза, что почему-то у владикавказцев сводило ноги. Полусудороги.

В очередной раз приходится констатировать: у «Кубани» очень глубокий кризис. На днях вице-губернатор, куратор клуба Андрей Коробка на встрече с болельщиками заявил, что гендиректор краснодарцев Кантонистов будет уволен, что «Кубань» ждет серьезная реорганизация, что назревают структурные изменения в клубе. Видимо, в «Кубани» уже начинают готовиться ко второй лиге. Евдокимов, думаю, продолжит тренировать команду. У него длительный контракт, он получил карт-бланш.

«Торпедо» не взяло Астрахань

«Торпедо» не смогло победить в Астрахани (1:1). Ничью «Волгарю» принес Кротов. У экс-форварда «Спартака» три гола в четырех последних турах.

Щербаченко: — В первом тайме «Торпедо» выглядело структурнее. «Волгарь» больше играл за счет эмоций, настроя. Горбунов забил красивый гол, с левой в дальнюю «девятку» — без шансов для голкипера. Еще до перерыва Кононов вынужден был заменить травмированного Рогановича. Причем выпустил Манелова, которого, как вы помните, заменил по ходу первого тайма встречи с «Арсеналом». В общем, поддержал парня, показал, что верит в него. Кроме того, на 44-й минуте поле из-за повреждения покинул автор гола Горбунов. Это сказалось на игре москвичей.

После перерыва «Торпедо» уже начало играть по счету, аккуратнее, стремясь поймать соперника на ошибках. «Волгарь» же взял и забил со стандарта. Кротов хорошо замкнул подачу на дальней штанге. И вот тут начались качели. То одни поджимали, то другие. Пропустив, москвичи почему-то продолжили играть вторым номером.