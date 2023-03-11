«В РФС хотят, чтобы в марте в Ярославле игрались матчи ЧМ?» Что не так с полями в первой лиге? Три газона уже забраковали

Возобновление сезона в первой лиге началось с нескольких казусов, связанных с состоянием полей.

«Из-за аномальных морозов система подогрева вышла из строя»

Так, в 21-м туре «КАМАЗ» принимал «Волгу» (0:0) не на своем стадионе, а в Нижнекамске. Напомним, до зимней паузы по предписанию РФС два домашних матча подопечные Владимира Клонцака также проводили в соседнем городе из-за плохого состояния покрытия в Набережных Челнах.

При этом директор клуба Иван Клипов накануне возобновления сезона заверил журналистов и болельщиков, что против «Рубина» 18 марта «КАМАЗ» уже сыграет дома.

— Я вас уверяю, что матч с «Волгой» будет последним, который мы сыграем в Нижнекамске, — подчеркнул Клипов в начале марта в интервью местным СМИ. — В этом году за полем будут следить очень внимательно. Наиль Магдеев (мэр Набережных Челнов и президент клуба. — Прим. «СЭ») дал задание, чтобы мы внимательно следили за газоном. Это мы сейчас и будем делать. Последнюю игру мы сыграем в Нижнекамске. Это эхо прошлого сезона — в зиму поле вышло в плохом состоянии. Сейчас мы его выровняли. У нас есть агроном, который следит за полем, ему помогают около 15 человек.

«КАМАЗ», увы, не единственный клуб, который вынужден искать временное пристанище в другом городе.

Вот какое информационное сообщение появилось на официальном сайте «СКА-Хабаровска» 28 февраля:

«Из-за аномальных морозов в декабре и январе на стадионе имени Ленина вышла из строя система подогрева поля. Провести календарный матч 12 марта в Хабаровске не представляется возможным. Таким образом, «СКА-Хабаровск» примет махачкалинское «Динамо» на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. На Дальний Восток наша команда вернется, когда неисправность подогрева будет устранена. Технические службы клуба сделают все возможное, чтобы матч с «Енисеем», намеченный на 26 марта, состоялся уже в Хабаровске».

Таким образом, пока нет полной уверенности, что и с «Енисеем» команда Романа Шаронова сыграет в родных стенах. Заметим, что в осенней части сезона хабаровчане в течение двух месяцев (пять матчей) принимали своих соперников в Казани в связи с заменой искусственного газона на стадионе имени Кирова.

Наконец, стало известно, что в ближайшем туре «Шинник» не сможет сыграть с «Енисеем» на своем поле из-за состояния газона.

Фото ФК «КАМАЗ»

«Почему мы играем в манеже Красноярска не в марте, а в августе?!»

«Футбольный клуб «Шинник» информирует о том, что 07 марта 2023 года комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу на основании акта инструментальной оценки футбольного поля временно приостановила проведение матчей соревнований на стадионе «Шинник» в связи с несоответствием футбольного поля критерию стандарта РФС «травяное покрытие», — говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что в первой части сезона подопечные Вадима Евсеева на своем поле одержали семь побед подряд.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил несогласие с решением комиссии.

— Все дело в ГОСТе, в стандарте, который был принят РФС накануне домашнего чемпионата мира, — считает Кулаков. — К нам впервые сейчас приехала комиссия, чтобы провести даже не визуальный анализ поля, а с помощью инструментальных средств. У нас поле ровное. Зеленое. Играть на нем точно можно. При этом оно немного не соответствует тому ГОСТу, о котором я сказал выше. Но если бы все было так, как написано в стандарте РФС, в марте в Ярославле можно было бы проводить матчи ЧМ.

— Основная претензия комиссии? Не хватает травяного покрытия?

— ГОСТ довольно-таки жесткий. Поля всех стадионов должны полностью ему соответствовать. Вы же знаете, что «Торпедо» не разрешили принять «Урал» в «Лужниках». У «Шинника» похожая история. Но я повторюсь: у нас ровное зеленое поле. Но вот эти «испытания», которые проводит лига, в теории могут привести к тому, что до мая в Ярославле «Шинник» больше не сыграет. В ГОСТе прописано, что травяное покрытие должно составлять не менее 85 процентов поля.

— А у вас?

— 50 процентов. Но, уверен, на этом поле можно играть в футбол. Ранее поля в Ярославле были и похуже. Так что мы не согласны с решением комиссии. Я гарантировал, что мы подготовим поле к 12 марта, что мы и сделали. Но...

— А как быть с отскоком мяча?

— Да все у нас нормально. В ГОСТе четыре критерия. Мы проходим по твердости покрытия, водопроницаемости. Но вот травяного покрова не хватает. Если бы и по этому критерию мы соответствовали, то, как я заметил выше, уже сейчас можно было бы в Ярославле проводить игры чемпионата мира и Лиги чемпионов.

— А почему все-таки доля травяного покрытия составляет у вас не 85, а 50 процентов?

— Мы планомерно готовили поле. Начали работы даже раньше, чем в предыдущий раз. Но, к сожалению, вмешался календарь. То есть последний свой домашний матч в 2022 году мы проводили против махачкалинского «Динамо» 27 ноября в минус 8. И вот тут возникают вопросы к организаторам проведения соревнований.

— Какие?

— Еще в начале сезона я просил лигу поменять нас с «Динамо» кругами. В таком случае мы бы в июле приняли соперника у себя дома, а в ноябре отправились в теплую Махачкалу. Сыграли бы в более комфортных условиях и поле бы свое сохранили в более пригодном состоянии. Но ни лига, ни «Динамо» нам навстречу не пошли. В итоге получили то, что получили...

— С «Енисеем» сыграете сейчас в Домодедово?

— Да. В столь сжатые сроки удалось договориться только с этим стадионом. Но опять же — как составлялся календарь? Почему бы 12 марта не сыграть в Красноярске — в теплом манеже? Вопрос без ответа. При этом в августе мы ездили к «Енисею» и играли летом в манеже... Почему так происходит? Надо думать не только о полях, но и календаре.

— Есть уверенность, что 26 марта примете «Нефтехимик» уже в Ярославле?

— Надеюсь, в следующий раз комиссия приедет заблаговременно. И все-таки разум и логика должны возобладать. Хочется верить, что нам разрешат сыграть с Нижнекамском в Ярославле. На основном поле.

— А реально ли за две недели повысить процент травяного покрова с 50 до 85 процентов?

— Да все реально. Просто в этом году погодные условия нам не помогли. Было бы побольше солнца, никаких вопросов, думаю, к нам не возникло бы. Да я и сейчас уверен, что на этом поле 12 марта можно играть. И не только я. А 26 числа газон будет еще лучше. Однако последнее слово за комиссией. Посмотрим, что она скажет. Будет ли она действовать исключительно по ГОСТу или по принципу, что на этом газоне реально можно играть в футбол, что поле не помешает футболистам. Очень хотели 12-го сыграть у себя дома, но... Написали протест, жалобу на решение комиссии.