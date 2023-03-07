Игнашевич побеждает Шаронова, «Рубин» обходит «Аланию», осечка Тулы. ФНЛ вернулась

«СЭ» обсудил яркие события 21-го тура первой лиги с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

Солидная «Балтика»

В Калининграде состоялась битва двух бывших центральных защитников. которые, как это ни парадоксально, тренируют самые результативные команды первой лиги. «Балтика» Сергея Игнашевича против «СКА-Хабаровска» Романа Шаронова.

Зимой «Балтика» скромно повела себя на трансферном рынке, пополнившись только защитником Фольмером, арендованном у «Ростова». Новичок вышел против хабаровчан слева в обороне, Маляров переместился на правый фланг, а Валиахметов отправился в запас.

Хозяева открыли счет уже на пятой минуте. Вновь сработал стандарт — визитная карточка команды Игнашевича. После подачи углового мяч долго метался по штрафной гостей, в итоге отскочил к Мусаеву, который хлестко пробил в дальний угол — 1:0.

«Балтика» смотрелась солидно — под стать лидеру лиги. Хозяева быстро проходили центр поля, добирались до чужой штрафной и зарабатывали угловые. Подбор также оставался за калининградцами. Хабаровчане стали часто терять мячи на своей половине, в результате чего Мусаев и Лазарев нанесли плотные удары со средней дистанции. Однажды Фольмер здорово подключился в атаку, новичка вывели на удар — мяч пролетел недалеко от штанги. Центр поля находился под контролем подопечных Игнашевича.

После перерыва хабаровчане явно прибавили в движении, чаще оказывались на мяче. Шаронов бросил в бой Мусалова и Симоняна. Калининградцы довольно спокойно гасили наскоки гостей, попутно создавая свои моменты. На 79-й минуте все могло быть кончено — Гузина после навеса Малярова пробил головой. Хабаровчан спасла перекладина. Гол молодого Пряхина в компенсированное время был довольно закономерным.

«Балтика» немного упрочила свое лидерство в турнире. Теперь отрыв от второго места составляет не три, а четыре очка. С такой уверенной игрой Калининград должен напрямую выйти в РПЛ.

Щербаченко: — «Балтика» — очень сбалансированная команда. Да, может быть, игроки не так часто импровизируют, зато мы увидели четкую командную работу слаженного механизма. Хабаровск просто не знал, как вскрыть оборону хозяев, как создать голевой момент.

Команда Игнашевича играла с запасом. Чувствовалось, что она может добавить. После быстрого гола Мусаева хозяева действовали довольно аккуратно, понимая, что соперники еще раз ошибутся. В итоге дождались своего шанса в самой концовке, когда Пряхин забил второй мяч.

В целом, «Балтика» оставила приятное впечатление. Стандарты — визитная карточка этой команды. Сегодня она делает все для решения своей задачи. Важно отметить, что у этих игроков виден потенциал, они еще прибавят. Не исключаю, что в случае выхода в РПЛ состав не придется сильно обновлять. Если вспоминать матчи на Кубок, то, считаю, «Торпедо» и «Нижний Новгород» столкнулись бы с серьезными проблемами в игре с Калининградом. Да и «Зениту» было бы не так уж и просто.

«Рубин» — второй, но по игре не убедил

«Рубин» с трудом одолел на выезде «Кубань» — 2:1.

Сменивший Леонида Слуцкого еще в конце первой части сезона Юрий Уткульбаев не включил Дзагоева в стартовый состав. Остался в запасе и новичок казанцев Уридия. В атаке ставка была сделана на дуэт Лисакович -Фамейе.

До перерыва «Рубин» долго раскачивался, периодически поддавливал соперника. Но в систему это не перетекало. Позиционная атака у фаворита матча почему-то не работала, фланги были задействованы слабо. Лишь в концовке тайма казанцы постарались преобразовать свое территориальное преимущество в нечто более осязаемое.

Сначала Самошников из пределов штрафной стрелял в ближний угол — Нестеренко не оплошал. А затем Зотов пальнул метров с 25-ти, мяч попал в перекладину и отлетел от нее за линию ворот. 0:1.

Впрочем, уже через минуту экс-спартаковец сбил самого креативного игрока хозяев — Абдокова — на входе в свою штрафную. Пострадавший привел приговор в исполнение, шикарно перекинув «стенку». При довольно убаюкивающей игре до перерыва зрители в итоге увидели два небольших шедевра.

«Рубин» вновь вышел вперед сразу после возобновления матча. Все гениальное — просто. Последовала подача Попова с углового, мяч закручивался в створ, и стоявший практически на линии ворот Грицаенко просто подставил голову — 1:2.

«Кубань» вовсе не выглядела безнадежной. Абдоков рвал и метал, пускался в дриблинг, боролся за каждый мяч, рискуя получить две желтые карточки за тайм. Атакующий хавбек своей страстью заряжал партнеров. И ведь почти получилось. Ключевой момент матча случился на 82-й минуте. После подачи с углового Таказов коварно бил головой — Дюпин вытащил сложный мяч из ближнего угла. А уже в компенсированное время Щеткин ударом с лета запустил мяч чуть выше цели.

«Рубин» в итоге набрал драгоценные три очка, вышел на чистое второе место, обойдя «Аланию».

Щербаченко: — Ожидал довольно уверенной победы Казани в Краснодаре. Но «Рубин» не убедил. Получилось на тоненького. Гости вышли на поле какими-то вальяжными. Не хватало искры, единоборств. Очень мне не понравилось движение игроков «Рубина», за исключением, может быть, только Самошникова. Не увидел какого-то общего командного рисунка.

«Рубину» еще повезло, что Дюпин вытащил сложный мяч из ближнего угла в конце встречи. Да и Щеткин чуть позже мог попадать в створ.

Не сложилось впечатления, что «Рубин» выше классом. Выделялся Зотов, который забил хороший мяч и пытался вести атаки своей команды.

Что касается «Кубани», то очень понравился Абдоков. Вот он лучший игрок всего матча. Забил шикарный гол со штрафного, обводил, бился за себя и всю команду. Его игра дает болельщикам надежду, что краснодарцы останутся в лиге. Настоящий лидер! Показательны слова вратаря Нестеренко после игры. Чувствуется уверенность в своих силах. Мол, нас похоронили, но мы еще поборемся! Хотя, конечно, «Кубани» будет очень непросто. Конкуренция в нижней части таблицы весьма серьезная. Интрига нешуточная.

Базелюк едва не отправил «Аланию» в нокаут

«Алания», завершившая первую часть сезона на втором месте, на выезде не смогла переиграть крепкий «Нефтехимик». Подопечные Кирилла Новикова мало что позволили «барсам» создать у своих ворот в первом тайме. Гости ожили после перерыва. На 87-й минуте даже показалось, что Петров мощным ударом поразил ближний угол ворот Обухова. Однако мяч попал в сетку с внешней стороны.

Зимой «Нефтехимик» покинул многолетний лидер атак Уридия. Замену ему нашли в лице некогда лучшего молодого игрока России, экс-форварда ЦСКА Базелюка. Именно он в самой концовке встречи мог оставить владикавказцев ни с чем. После подачи со штрафного Константин ударом головой бил под перекладину. Великолепное спасение Солдатенко сохранило «Алании» одно очко.

У главного тренера нижнекамцев после игры возникли вопросы к судейству.

— Мы были ближе к победе. Очень жаль, что не смогли ее одержать. В концовке Базелюк имел 100-процентный момент. Кроме того, считаю, что на том же Базелюке был пенальти, когда его ударили локтем в лицо. Но этот эпизод еще нужно пересмотреть. На мой взгляд, наш план на игру сработал, — заметил Новиков.

Щербаченко: — Соглашусь с Новиковым. За фол на Базелюке надо было назначать 11-метровый. Если бы на игре работал ВАР, думаю, хозяева получили бы право на пенальти. Фол по неосторожности, удар локтем в лицо. Что касается игры, то «Нефтехимик» показался мне более конкретным в атаке. Были хорошие подходы, Базелюк имел шанс отличиться. «Алания» играла строго, аккуратно, искала свои моменты, чтобы ужалить. Никто не хотел играть вничью — это порадовало. Искусственное поле и фактор первого домашнего матча после паузы, конечно, сыграли на руку команде Новикова. Допускаю, что «Алании» было тяжеловато перейти на искусственный «ковер» после турецких полей. По этой игре владикавказцы не выглядели командой, которая может напрямую выйти в РПЛ. Только — через «стыки».

Сторожук недоволен игрой «Арсенала»

Зимой в «Арсенале» произошла смена тренера. Теперь задачу по возвращению команды в РПЛ будет решать не Олег Кононов, а экс-наставник «Краснодара» Александр Сторожук, который произвел ряд перестановок в составе. Так, в гостевой встрече с махачкалинским «Динамо» Панченко, в активе которого 8 голов и 6 результативных передач, действовал в опорной зоне, а на острие атаки вышел не Луценко, а Деспотович, который практически не играл при Кононове.

Впереди туляки выглядели довольно беззубо. Вспоминается разве что плотный удар Померко уже в компенсированное время — точно в голкипера. У махачкалинцев было больше подходов, но до реальной остроты дело не дошло. Как итог — нулевая ничья.

— Ничейный результат, наверное, закономерен, — признал на пресс-конференции Сторожук. — Как такового футбола ни мы, ни болельщики не увидели. Нас не сильно устроило то, что продемонстрировали на поле. Не хватило страсти...

Щербаченко: — Нужно говорить не только о бледной игре «Арсенала» в атаке, но и о действиях махачкалинцев. Они смотрелись живо, подходили к штрафной соперника. У туляков до перерыва вообще не было моментов! Это, конечно, удивительно, так как Сторожук в своих прежних командах показал себя тренером, который ставит довольно агрессивный футбол. В «Афипсе» он, например, делал ставку на больших нападающих — на них грузили мячи. В «Арсенале» тоже есть габаритные форварды. Но почему-то на них не «грузили». Его «Краснодар» играл в короткий, средний пас, комбинировал. Против Махачкалы мы этого тоже не наблюдали — не получилось. Видимо, «Арсенал» пока не обрел свою оптимальную форму. Ну и как я сказал выше, надо отдать должное Махачкале. «Динамо» добротно усилилась зимой. Глава республики уделяет клубу большое внимание. Уже даже озвучено, что в следующем сезоне команда будет ставить задачу по выходу в РПЛ.

Панченко в опорной зоне? Он наигрывался на этой позиции еще на сборах. Думаю, Сторожук пошел на такой шаг не от хорошей жизни. Видимо, посчитал, что Кирилл в опорке смотрится интереснее остальных. Как говорится, жизнь покажет. В принципе, Панченко 33 года, у него богатый опыт выступлений на разном уровне, который позволяет ему менять амплуа. Но хватит ли ему жесткости в отборе, взаимодействий с центральными защитниками? Не уверен, что это все сработает идеально. Для меня его перевод вглубь полузащиты, не скрою, стал определенным сюрпризом. Я бы еще допустил, что Кирилл выполняет роль флангового атакующего игрока. Прежде всего, для меня он второй нападающий или инсайд. Он также может играть и на острие, и в качестве ложной девятки.

Триумфальное возвращение Гаранина

Вадим Гаранин вернулся в «Енисей» после неудачной командировки в «Сочи» и занял пост старшего тренера команды (главным является бывший директор клуба Алексей Ивахов — Прим. «СЭ»). И сразу же победил колючий «Волгарь» в родных стенах — 2:1. Причем начало встречи осталось за гостями. Царукян шикарной передачей внешней стороны стопы вывел Липового один на один с Антипиным — 0:1.

Впрочем, «львы» быстро пришли в себя. Любимец местной публики Глушков ударом с правой ноги из-за пределов штрафной положил мяч точно в правый от себя угол. Вскоре он же заработал пенальти, однако Ломакин не переиграл Смирнова.

Хавбек реабилитировался в начале второго тайма, когда оказался самым расторопным в чужой штрафной после подачи углового — 2:1.

До финального свистка «Енисей» вполне мог сделать счет крупнее. Чего только стоят могучий удар Окладникова в перекладину и промах Глушкова из убойной позиции. «Енисей» остался на четвертом месте.

Щербаченко: — В игре «Енисея» вновь просматривается почерк Гаранина. Что я имею в виду? Большое количество футболистов предлагают себя, постоянно открываются, пытаются плести «кружева» на подступах к чужой штрафной. То есть у футболиста, который владеет мячом, всегда есть два-три варианта. Это основная «фишка» Гаранина. При Горлове Красноярск все-таки играл немного по-другому — больше уделялось внимания переходным фазам.

Астрахани пришлось очень тяжело. Если не брать стартовый отрезок, «Енисей» полностью переиграл «Волгарь», заслуженно победил и мог забивать еще и еще.

Мощная селекция «Родины»

«Родина» дома переиграла «Шинник» благодаря дублю Тимошенко — 2:1. Голевой передачей отметился лучший футболист первой лиги прошлого сезона Султонов, у которого не получилось проявить себя в составе «Торпедо» в РПЛ.

Щербаченко: — «Родина» мне очень понравилась. Грамотно проведена селекция. Пришли игроки с именем, но не ради, как говорится, красного словца. Видно, что они быстро влились в команду. Султонов отдал пас, когда Тимошенко открывал счет. Фищенко заработал пенальти. По ходу первой части сезона к «Родине» присоединился Калмыков, у которого довольно высокий КПД. Мне кажется, что москвичи провели более грамотную селекцию по сравнению с «Рубином», который собирал Слуцкий. Молодец Парфенов, который смог найти всем место на поле.

Но я хочу отметить и Евсеева. Понятно, что «Шиннику» тяжело тягаться с «Родиной» по бюджету. Но ярославцы выглядели очень солидно, при определенных раскладах могли добиться ничьей. Видна рука тренера — игроки не выбивают мяч абы куда, а стараются гнуть свою линию.

Cпасибо трактористу!

Матч «Акрона» и «Краснодара-2» (0:0) проходил в непростых погодных условиях. Команды боролись не только друг с другом, но и со снегопадом.

Щербаченко: — Эта игра состоялась благодаря чудо-трактору и его водителю. Он такую скорость развил, когда чистил поле! Если бы не он, встречу пришлось бы перенести... Тракторист — просто виртуоз своего дела! Другие клубы должны взять это на заметку, также быстро справляться с природными катаклизмами.