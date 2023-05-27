«Слуцкий получит медаль, если заслужил». «Рубин» выиграл первую лигу, у Рахимова — первое золото в карьере
Первое чемпионство Рахимова: «Я наслаждался моментом»
После чемпионского матча «Рубина» Рашид Рахимов в полном одиночестве сидел на скамейке и наблюдал за тем, как футболисты с женами и детьми празднуют победу в первой лиге.
— У меня все эмоции иссякли, когда прозвучал финальный свисток, — объяснил тренер. — В те секунды я просто наслаждался моментом.
Рашид Маматкулович одержал с казанцами семь побед в семи матчах — такой серии у «Рубина» не было со времен чемпионской эпохи. Возможно, с таким составом команда решила бы задачу и с Леонидом Слуцким, и с Юрием Уткульбаевым. Но чтобы настолько уверенно и с первого места — вряд ли.
В клубе все отмечают, что именно Рахимову удалось найти правильный контакт с командой, выстроить игру и превратить клуб в тех самых «галактикос» первой лиги.
Это первое «золото» Рахимова в тренерской карьере, но праздновал он очень сдержанно — только в раздевалке наконец-то улыбнулся и подшутил над футболистами: «Давайте быстрее все собирайтесь, все равно на поле не бегали!»
Во время своей традиционной речи тренер, поглядывая на медаль в руках, пообещал три выходных, разрешил «попробовать напитки» и поздравил всех с чемпионством.
— Выключите свет, а то журналисты увидят, что у вас тут в коробках! — кричал Рахимов, показывая на емкости с шампанским.
Фамейе после речи тренера сразу включил музыку. А тренер Дутов и защитник Попов открыли шампанское. И залили все камеры в помещении.
Еще пара секунд — и Виталий Лисакович уже просит журналистов покинуть раздевалку: «Папарацци, уходите! Все на выход!» Дальнейшие празднования уже не для прессы.
Весь «Рубин» — от игроков и тренеров до персонала и руководства — отмечал золото Первой лиги в футболках с надписью «Вернулись вместе». Слоган «Вернемся вместе» запускали летом силами прошлого руководства. Новые боссы его вспомнили и решили использовать сейчас, закруглив эту историю.
Одну из таких маек надел даже президент «Рубина» Марат Сафиуллин — он спустился из ВИП-ложи к награждению, снял пиджак и попросил футболку, как у Рахимова.
Эхо селфи Лисаковича: Мартынович разнес Фамейе за тюбетейку
Часто бывает так, что заготовленное шампанское, фейверки и банкет приходится переносить или вообще отменять — даже соперник-середняк может сорвать запланированный праздник. Сегодня в этом убедились в Дортмунде.
«Динамо» тоже ехало в Казань с аналогичной задачей: одна из самых прагматичных команд лиги готовилась притормозить «Рубин» и сделать так, чтобы коробки с шампанским остались запечатанными.
В первом тайме это удавалось: команда Рахимова если и превосходила соперника, то незначительно. А гол неожиданно пришел после аута: Самошников много раз забрасывал мяч в штрафную, но впервые в сезоне это привело к голу (отличился Фамейе).
Во втором тайме форвард оформил дубль, замкнув прострел Кабутова на пустой угол. 2:0 к началу второго тайма, хотя игра не казалась простой, а «Динамо» почти не допускало провалов сзади. Но «Рубин» в чемпионский день наказывал гостей даже за минимальные огрехи.
После второго гола Фамейе отправился к скамейке — переводчик передал ему тюбетейку, в которой Джоэль поклонился. Тут же бомбардира «Рубина» осадил Александр Мартынович — снял с него тюбетейку и сказал что-то на повышенных тонах.
Со стороны это выглядело как встряска и посыл: рано праздновать, матч еще не окончен! Кажется, именно такого человека «Рубину» не хватило год назад — в том самом матче с «Уфой», когда Виталий Лисакович сделал селфи после забитого пенальти. В этот раз драмы не случилось: казанцы довели матч до победы, с концентрацией проблем не возникло, а Фамейе буквально через полтора часа обливался шампанским в раздевалке.
Получит ли Слуцкий медаль?
«Рубину» на награждении выдали 40 комплектов медалей за чемпионство в Первой лиге: их получили игроки и тренеры, а также руководители клуба.
За несколько дней до этого Леонид Слуцкий сообщил, что, согласно регламенту, ему медаль тоже полагается.
По данным «СЭ», клуб не будет заказывать у ФНЛ дополнительные комплекты, чтобы наградить кого-то из предыдущих тренеров — это касается не только Слуцкого, но и Уткульбаева, уволенного весной.
В «Рубине» тему поднимать не хотели: клуб от комментариев отказывался, да и Рахимов на пресс-конференции не дал четкого ответа.
— Этот вопрос не ко мне. Есть регламент. Он провел с клубом хорошие отрезки, команда играла очень хорошо. Если заслужил, то, наверное, ему отправят [медаль], но опять же — вопрос не ко мне, я регламент не читал, — ответил тренер, после чего вернулся к команде и продолжил отмечать выход в РПЛ.
Кажется, медаль для Слуцкого — последнее, о чем сегодня думают в «Рубине».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|3 : 1
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|0 : 2
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|1 : 0
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|0 : 1
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|0 : 3
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 0
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|0 : 1
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|1 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12