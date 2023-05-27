«Слуцкий получит медаль, если заслужил». «Рубин» выиграл первую лигу, у Рахимова — первое золото в карьере

Репортаж «СЭ» из Казани, которая вернулась в премьер-лигу с первого места ФНЛ.

Первое чемпионство Рахимова: «Я наслаждался моментом»

После чемпионского матча «Рубина» Рашид Рахимов в полном одиночестве сидел на скамейке и наблюдал за тем, как футболисты с женами и детьми празднуют победу в первой лиге.

— У меня все эмоции иссякли, когда прозвучал финальный свисток, — объяснил тренер. — В те секунды я просто наслаждался моментом.

Рашид Маматкулович одержал с казанцами семь побед в семи матчах — такой серии у «Рубина» не было со времен чемпионской эпохи. Возможно, с таким составом команда решила бы задачу и с Леонидом Слуцким, и с Юрием Уткульбаевым. Но чтобы настолько уверенно и с первого места — вряд ли.

В клубе все отмечают, что именно Рахимову удалось найти правильный контакт с командой, выстроить игру и превратить клуб в тех самых «галактикос» первой лиги.

Это первое «золото» Рахимова в тренерской карьере, но праздновал он очень сдержанно — только в раздевалке наконец-то улыбнулся и подшутил над футболистами: «Давайте быстрее все собирайтесь, все равно на поле не бегали!»

Во время своей традиционной речи тренер, поглядывая на медаль в руках, пообещал три выходных, разрешил «попробовать напитки» и поздравил всех с чемпионством.

— Выключите свет, а то журналисты увидят, что у вас тут в коробках! — кричал Рахимов, показывая на емкости с шампанским.

Фамейе после речи тренера сразу включил музыку. А тренер Дутов и защитник Попов открыли шампанское. И залили все камеры в помещении.

Еще пара секунд — и Виталий Лисакович уже просит журналистов покинуть раздевалку: «Папарацци, уходите! Все на выход!» Дальнейшие празднования уже не для прессы.

Весь «Рубин» — от игроков и тренеров до персонала и руководства — отмечал золото Первой лиги в футболках с надписью «Вернулись вместе». Слоган «Вернемся вместе» запускали летом силами прошлого руководства. Новые боссы его вспомнили и решили использовать сейчас, закруглив эту историю.

Одну из таких маек надел даже президент «Рубина» Марат Сафиуллин — он спустился из ВИП-ложи к награждению, снял пиджак и попросил футболку, как у Рахимова.

Эхо селфи Лисаковича: Мартынович разнес Фамейе за тюбетейку

Часто бывает так, что заготовленное шампанское, фейверки и банкет приходится переносить или вообще отменять — даже соперник-середняк может сорвать запланированный праздник. Сегодня в этом убедились в Дортмунде.

«Динамо» тоже ехало в Казань с аналогичной задачей: одна из самых прагматичных команд лиги готовилась притормозить «Рубин» и сделать так, чтобы коробки с шампанским остались запечатанными.

В первом тайме это удавалось: команда Рахимова если и превосходила соперника, то незначительно. А гол неожиданно пришел после аута: Самошников много раз забрасывал мяч в штрафную, но впервые в сезоне это привело к голу (отличился Фамейе).

Во втором тайме форвард оформил дубль, замкнув прострел Кабутова на пустой угол. 2:0 к началу второго тайма, хотя игра не казалась простой, а «Динамо» почти не допускало провалов сзади. Но «Рубин» в чемпионский день наказывал гостей даже за минимальные огрехи.

После второго гола Фамейе отправился к скамейке — переводчик передал ему тюбетейку, в которой Джоэль поклонился. Тут же бомбардира «Рубина» осадил Александр Мартынович — снял с него тюбетейку и сказал что-то на повышенных тонах.

Со стороны это выглядело как встряска и посыл: рано праздновать, матч еще не окончен! Кажется, именно такого человека «Рубину» не хватило год назад — в том самом матче с «Уфой», когда Виталий Лисакович сделал селфи после забитого пенальти. В этот раз драмы не случилось: казанцы довели матч до победы, с концентрацией проблем не возникло, а Фамейе буквально через полтора часа обливался шампанским в раздевалке.

Получит ли Слуцкий медаль?

«Рубину» на награждении выдали 40 комплектов медалей за чемпионство в Первой лиге: их получили игроки и тренеры, а также руководители клуба.

За несколько дней до этого Леонид Слуцкий сообщил, что, согласно регламенту, ему медаль тоже полагается.

По данным «СЭ», клуб не будет заказывать у ФНЛ дополнительные комплекты, чтобы наградить кого-то из предыдущих тренеров — это касается не только Слуцкого, но и Уткульбаева, уволенного весной.

В «Рубине» тему поднимать не хотели: клуб от комментариев отказывался, да и Рахимов на пресс-конференции не дал четкого ответа.

— Этот вопрос не ко мне. Есть регламент. Он провел с клубом хорошие отрезки, команда играла очень хорошо. Если заслужил, то, наверное, ему отправят [медаль], но опять же — вопрос не ко мне, я регламент не читал, — ответил тренер, после чего вернулся к команде и продолжил отмечать выход в РПЛ.

Кажется, медаль для Слуцкого — последнее, о чем сегодня думают в «Рубине».