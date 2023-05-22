«Балтике» пора менять философию игры? Рахимов вывел «Рубин» в РПЛ. Григорян притормозил «Родину»

Яркие события 32-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

«С такой схематичностью «Балтике» будет непросто в РПЛ»

В центральном матче весенней части сезона уже вышедшая в РПЛ «Балтика» принимала в Калининграде отстававший от нее на два очка «Рубин». Казани для попадания в элитный дивизион достаточно было сыграть вничью. Команда Рашида Рахимова план перевыполнила.

Причем победа гостей закономерна. Казанцы были конкретнее в атаке, в первом тайме у них здорово работал высокий прессинг. Непосредственно перед перерывом неутомимый Самошников с левого края штрафной покатил направо. Хлесткий удар Кабутова принял на себя защитник, мяч отскочил за пределы штрафной к Апшацеву, который в касание точно пробил в левый от себя угол — 0:1.

А в начале второго тайма «Рубин» мог уходить в отрыв. Пуцко срубил Зотова, и арбитр указал на «точку». Иванов, еще до перерыва заменивший получившего повреждение Дзагоева, развел Латышонка с мячом по разным углам, только вот в створ не попал.

Вскоре подопечные Сергея Игнашевича могли наказать гостей за такую расточительность. Молодой Пряхин, вышедший на замену, положив корпус, пробил метров с 20 — штанга! И все-таки казанцы превзошли хозяев по количеству опасных моментов. Чего стоит только выход Лисаковича один на один с Латышонком. Форвард решил обвести голкипера, но тот в великолепном прыжке в ноги сопернику отвел угрозу.

В итоге — 0:1. «Рубин» одержал уже шестую подряд победу при Рахимове и вышел на первое место.

— Мы совершенно перестроили нашу игру при владении мячом, стали действовать намного выше, — заметил на пресс-конференции Рахимов. — Мне понравилось, что даже когда мы не использовали свои моменты, когда у нас в завершающей фазе что-то не получалось, ребята не выключались. Кажется, на 74-й минуте мы закончили атаку и вся команда сразу развернулась и контролировала начало атаки соперника, не давая возможности ввести мяч в игру, заставляя играть длинными передачами. Прессинг работал.

Щербаченко: — Результат закономерен. «Балтике» не хватило эмоций. Все-таки ребята заранее знали, что они уже в РПЛ, где-то были выхолощены. В итоге мы не увидели того довольно высокого процента выигранных единоборств, который присущ калининградцам. Еще раз бросилось в глаза, что для «Балтики» не характерны такие вещи, как дриблинг, финты, импровизация. Слишком схематичный футбол все-таки хорош до поры до времени. «Рубин» нашел противоядие за счет хорошего розыгрыша мяча, эффективных индивидуальных действий Самошникова, Зотова, Фамейе. В итоге гости были гораздо острее впереди, имели перспективные подходы, создавали опасные моменты. Во втором тайме Игнашевич поменял пару центральных нападающих — Гузину и Мусаева на Гогричиани и Баркова. Балтийцы «грузили» на своих форвардов длинные передачи, однако Мартынович снял весь верх! Подборы хозяевам не удались.

В общем, калиниградцам не хватило тонких передач, розыгрышей перед штрафной. А прострелы и навесы себя не оправдали. В составе хозяев я бы вновь отметил опытного Дудиева, который хорошо вошел в игру, пытался нагнетать. И все же, считаю, «Рубин» мог победить и с более комфортным счетом. Очень порадовала атмосфера на стадионе, трибуны гнали свою команду. Однако повторю свою мысль. С такой схематичностью «Балтике» будет тяжело в РПЛ, даже если команда серьезно усилит состав. Надо менять философию, иметь в рукаве план Б. Вы же видите, что весной Калининграду трудно даются победы в первой лиге, а в элитном дивизионе, сами понимаете, будет в разы сложнее. Время у Игнашевича еще есть, чтобы внести изменения.

ФК «Акрон»

Бенефис Волкова

«Алания» на выезде не смогла переиграть «Акрон» — 0:0. Главный «виновник» такого результата — вратарь хозяев Волков. В активе Сергея по меньшей мере четыре великолепных сейва. Больше всего впечатлило его спасение на 69-й минуте, когда он умудрился среагировать на удар головой Гиоргобиани в противоход из убойной позиции. Вратарь перевел мяч в штангу. Почему этот голкипер до сих пор не в РПЛ?

«Алания» играла здорово, на высоких скоростях, с большим преимуществом, но распечатать ворота «Акрона» так и не смогла. Однажды, когда и Волков уже был бессилен, за хозяев сыграла перекладина.

В первом тайме сначала показалось, что мяч после удара головой Хосонова все же пересек линию ворот, но у ВАР было другое мнение.

А в самой концовке подопечные Евгения Калешина провели, пожалуй, единственную свою острую атаку, и Понсе головой послал мяч рядом со штангой. Вот это была бы развязка!

— Динамичная игра, по содержанию очень целостная. Держали темп с первой и до последней секунды, создали кучу моментов. К парням нет никаких вопросов. Они показали современный футбол. На один гол мы точно наиграли, — сказал после матча рулевой владикавказцев Олег Василенко. — Мне понравилась атмосфера на стадионе. Не было хамства! Все переживали за футбол.

Щербаченко: — Немного удивил состав «Акрона». Евгений Калешин оставил ряд основных игроков в запасе. «Алания» имела большое преимущество. Считаю, «Акрон» не выдержал плотный график, выступая еще и в Кубке. В итоге хозяева были выхолощены, им явно не хватило резкости. «Акрону» совсем не удавался выход из обороны, «Алания» его просчитывала и быстро организовывала выпады на ворота соперника.

Сказать, что это был матч имени Волкова, — значит не сказать ничего. Сергей поймал кураж, совершил кучу спасений, был великолепен на ленточке, в ближнем бою. Гиоргорбиани мог оформить хет-трик, но в итоге его оформил Волков (смеется).

Видно, что «Акрон» сейчас в «яме». Во втором тайме уже вышли более опытные ребята, которые немного отодвинули игру от своих ворот. Понравилось движение «Алании», команда Василенко хорошо выглядит физически.

Не скрою, меня возмутила ситуация, когда судья на линии сначала засчитал гол в ворота хозяев. Как так можно? Зная, что есть ВАР, голословно утверждать, что мяч полностью пересек линию ворот в пограничном моменте? А если бы на игре не работал ВАР?! За такое голову надо отрывать... Да и в целом мне судейство абсолютно не понравилось.

ФК «Енисей»

Что происходит с «Енисеем»?

Во втором туре кряду «Енисей» спасается на последних секундах! И вновь палочкой-выручалочкой Красноярска стал Глушков, который принес своей команде ничью в домашней встрече с «Нефтехимиком» — 2:2. В целом вторая часть сезона по результатам «львам» явно не удается. Всего три победы в 12 играх.

Причем в первом тайме матча с нижнекамцами игра красноярцам давалась, но великолепно действовал голкипер гостей Голубев. А перед перерывом хозяева не просчитали довольно простую контратаку соперников — Школик замкнул прострел с фланга. 0:1.

На 56-й минуте «Енисей» как по нотам разыграл комбинацию, которую бильярдным ударом завершил Канаплин — 1:1. И практически тут же подопечные Алексея Ивахова пропустили выпад «Нефтехимика», и нестареющий Базелюк переиграл Ставера — 1:2. Это пятый гол экс-форварда ЦСКА за «Нефтехимик», в который он перебрался зимой из «Акрона».

На помощь «львам» пришел стандарт уже в компенсированное время. Глушков оказался самым расторопным в штрафной — 2:2. «Енисей» все еще четвертый, но готова ли команда к стыкам?

Щербаченко: — «Енисей» столкнулся с проблемой лимитчика. В итоге тренеры рискнули и поставили в стартовый состав 21-летнего нападающего Луташева, который дебютировал в ФНЛ. Парень показал себя весьма неплохо, мог даже забить. Однозначно картины не испортил. Мне в целом понравилась организация игры у Красноярска. В первом тайме «Енисей» полностью переиграл соперника, но здорово действовал вратарь Голубев, а перед перерывом хозяева пропустили довольно простой выпад нижнекамцев.

«Ромб» «Енисея» в центре поля в лице вернувшихся в строй Иванова, Ланина и Ломакина отлично работал. Ломакин и Иванов, к слову, провели только по одной тренировке в недельном цикле, но рвались в бой. Эмоции у ребят зашкаливали. Видно, что в раздевалке царит правильная атмосфера. Канаплин забил во втором матче кряду, хладнокровно распорядился мячом в эпизоде. Молодец. Это будущее «Енисея».

Красноярск вновь спасся в концовке, набрал одно очко и сохраняет хорошие шансы на выступление в «стыках». Правда, теперь «Енисей» ждет сложный выездной матч с «Кубанью». Считаю, возвращение в тренерский штаб Санаи себя оправдало. Знаю, что Анзор сплотил коллектив, все заряжены одной целью, но пока где-то не хватает фарта, реализации. Думаю, сам Саная на последних минутах рвался на поле, чтобы сравнять счет (улыбается).

Александр Григорян. ФК «Кубань»

Григорян: «Кубань» была, есть и будет. Forever . Аминь"

На неделе в «Кубани» вновь сменился главный тренер. Команду принял эксцентричный Александр Григорян, и его дебют в краснодарском клубе точно не вышел комом. Желто-зеленые на выезде сыграли вничью с «Родиной», которая рвется в стыки, — 2:2.

Москвичи вышли вперед уже на восьмой минуте. Гордюшенко, ворвавшись в штрафную и получив передачу от Андреева, в касание пробил в противоход Нестеренко. «Кубань» отыгралась на 36-й минуте. Сидоров ударом со средней дистанции застал врасплох Сангаре, поразив ближний угол.

Сразу после перерыва Щеткин, которому в день матча исполнилось 32 года, головой замкнул подачу с левого фланга — 1:2. И вновь не очень уверенно сыграл Сангаре. Хозяева, впрочем, быстро пришли в себя, заработав пенальти. Тимошенко мог выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки, но не переиграл Нестеренко. А вот Гордюшенко своим шансом на дальней штанге воспользовался с полна — 2:2. Вскоре экс-полузащитник ЦСКА оформил хет-трик, но судья на линии зафиксировал у него офсайд. Боевая ничья. Трехматчевая победная серия «Родины» прервалась. Впрочем, с учетом того, что «Алании» и махачкалинскому «Динамо» могут не выдать лицензии, у команды Дмитрия Парфенова сохраняются неплохие шансы на стыки.

Если вы соскучились по пресс-конференциям Григоряна, то вот часть его ответов на вопросы журналистов после игры.

— Щеткин сегодня сам себя поздравил с днем рождения, забив гол?

— И не забив еще два.

— Зато Нестеренко не позволил Тимошенко выйти в лучшие бомбардиры лиги.

— Меньше всего нас сейчас интересует бомбардирская гонка.

— Вопрос от сайта болельщиков «Кубани». Вы неделю тренируете «Кубань». Какие изменения удалось внести?

— Тебе как представителю болельщиков «Кубани» нужно знать только одно: «Кубань» была, «Кубань» есть и «Кубань» будет. Forever. Аминь.

— Что вы крикнули оператору в камеру во время игры?

— Тебя это так интересует? Я ему сказал: «Пожалуйста, уважаемый, прекрати меня снимать». Ну... Или примерно так.

Щербаченко: — У Григоряна был практически полный недельный цикл. Считаю, самое главное заключалось в том, чтобы не испортить все то позитивное, что было у «Кубани» этой весной. Александр Витальевич справился с этой задачей. «Кубань» доставила немало проблем «Родине», которая была не похожа сама на себя. После перерыва, забив второй гол, краснодарцы не отошли к своим воротам, а продолжили атаковать. Возможно, следовало чуть поменять тактику. «Родина» воспряла, выпустив Калмыкова, заработала пенальти, потом забила. В конце мы увидели довольно живую игру. Для «Кубани» эта ничья как глоток свежего воздуха. Григорян вдохнул в команду уверенность, однако вся битва за выживание еще впереди.

ФК «СКА-Хабаровск»

Первая победа Хабаровска, финт Шарля

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу этой весной. Команда Романа Шаронова дома переиграла «Волгарь». Оба гола были забиты во втором тайме. Отличились Шарль и Симонян.

Щербаченко: — Первый тайм получился равным. «Волгарь» прилетел за полтора дня до игры, чтобы адаптироваться к часовому поясу. До перерыва зрители не увидели ни одного момента и даже удара по воротам. Соперники сосредоточились на том, чтобы нейтрализовать сильные стороны оппонента. В начале второго тайма «Волгарь» мог дважды отличиться. После подачи стандартов мог забивать Хомуха, который оказался не нужен «Кубани» и теперь обретает себя прежнего в Астрахани. Андраник Бабаян доверил ему капитанскую повязку.

В составе хозяев выделил бы Шарля, который в схеме 4-3-3 стал разрывать левый фланг обороны «Волгаря». Великолепный финт ивуарийца в стиле бразильцев у лицевой линии в начале второго тайма привел всех в неописуемый восторг! Жаль только, что передача легионера не нашла адресата. Зато он сам вскоре отличился после розыгрыша углового. Считаю его лучшим игроком матча. Точку в этой встрече поставил Симонян, огорчивший свою бывшую команду. Второй тайм «Волгарю» не удался, Хабаровск смотрелся предпочтительнее. Понравилось, что на матче присутствовал губернатор, несмотря на последние результаты команды. Честь и хвала таким главам регионов, которые поддерживают свои клубы в непростые моменты.