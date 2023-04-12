Рахимов в «Рубине»: как его назначали и почему убрали Уткульбаева? Инсайды «СЭ»
Сегодня «Рубин» официально объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера. «СЭ» рассказывает, почему в руководстве казанцев выбрали именно его и с чем связана отставка Юрия Уткульбаева, не проигравшего ни одного матча.
«Надо умирать на поле и быть единым коллективом»
В понедельник Рашид Рахимов прилетел в Казань, а уже к вечеру вторника договорился о подписании контракта. По информации «СЭ», соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию продления в случае выхода в РПЛ.
Другие детали контракта и финансовые условия неизвестны, но, как говорят в клубе, каких-то завышенных условий тренер не озвучивал, а руководителей подкупило то, что он был готов быстро приступить к работе.
Уже сегодня Рахимов познакомился с командой: на встрече с игроками его представил президент «Рубина» Марат Сафиуллин.
«Он специалист высокого уровня и настоящий профессионал, живет футболом и любит его», — сказал руководитель.
Сам Рахимов в своем обращении к игрокам призвал их объединиться:
— Мне приятно прийти в «Рубин», это клуб с именем, который уже добивался достаточно многого. К сожалению, сейчас тяжелый период. Вы сами понимаете, где должна быть команда, в какой лиге должна играть. Это важнейшая цель, которая перед нами стоит. Вы достойны выступать в премьер-лиге, потому что там играют лучшие, это очень важно.
Но сейчас у нас одна задача: мы должны объединиться и сделать все возможное. Нужно осознать, что у каждого игрока есть класс. Если мы не будем единым целым, не станем соблюдать тактическую дисциплину и не выложимся в каждом эпизоде — вы сами знаете, что футбол вас за это не отблагодарит. Сейчас завершающая часть чемпионата, надо умирать на поле и быть единым коллективом. Тогда класс каждого сыграет свою роль.
Уткульбаев не проиграл ни одного матча, но руководство устало от игры
Ранее с игроками попрощался Юрий Уткульбаев, при котором «Рубин» не потерпел ни одного поражения. С момента его назначения команда набрала 16 очков: больше только у «Балтики», которая лидирует в таблице, хотя казанцы отстают от конкурента на 6 очков.
Да и вообще три специалиста за один сезон — такое в современной истории «Рубина» случилось впервые.
Но руководство устало от стиля игры: последние четыре матча завершились вничью (0:0, 0:0, 1:1, 0:0). Решающий матч в Астрахани против «Волгаря», который многое определял для тренера, «Рубин» переломить не сумел. Команда снова сыграла в 0:0, толком не создав голевых моментов, при этом могла и уступить: хозяева не реализовали выход один на один и попадали в каркас ворот.
После очередной потери очков и началась активная работа по поиску нового тренера. А с Уткульбаевым, подхватившим команду после ухода Леонида Слуцкого, было решено расстаться.
По данным «СЭ», в «Рубине» также связывались с Мурадом Мусаевым и Андреем Талалаевым. Но Рахимов смог оперативно отозваться на приглашение и вылететь в Казань.
Рахимов вернул Кузьмина и сохранил прежний штаб
Вместе с Уткульбаевым клуб покинул его сын Артур, работавший в штабе отца аналитиком. Другие помощники — Олег Нечаев и Сергей Никитин — остаются. Сегодня они были на тренировке с Рахимовым.
Также тренер вернул в штаб Олега Кузьмина, который был выведен из состава тренеров после прихода Уткульбаева. Тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хавьер Сальсес, помощник Александр Дутов продолжают свою работу. В этом списке не будет новых имен — Рахимову пока предложили работать с тем штабом, кто остался в клубе на контракте.
По случаю смены тренера «Рубин» организовал открытую тренировку на базе. Журналисты, которые ее посетили, в самом начале увидели: Рахимов вышел из здания базы последним и буквально выбежал на поле, где собрал команду и персонал в полукруг, чтобы рассказать о предстоящем занятии и его направленности.
Стандартная разминка с передачами на третьего сопровождалась комментариями Рахимова: «Дайте качество! У вас это есть, пацаны!»
Ключевая задача нового тренера — объединить коллектив, заставить их биться за клуб и при этом дать правильную идею. Кажется, именно это не получилось у Уткульбаева: некоторые футболисты были недовольны выбранным стилем игры, чувствовался скепсис к тренеру со стороны лидеров. Возможно, у Рахимова получится лучше — например, Олег Иванов много лет играл под руководством Рахимова в «Ахмате» и сейчас может стать важной фигурой на поле. Последние матчи «Рубина» при Уткульбаеве он смотрел со скамейки запасных из-за повреждения.
Сам Рахимов, как это обычно делали и Уткульбаев, и Слуцкий на открытых тренировках, с журналистами не общался. Поэтому пока мало что известно об игровых планах тренера, а также о том, какой футбол он будет ставить. Но, по слухам, это будет атакующая модель.
Руководство «Рубина» устало от «бинарых кодов» Уткульбаева с нулями и единицами. К Рахимову было пожелание перестроить игру так, чтобы она стала более зрелищной и интересной. Почти наверняка команда перестроится на новую схему с 5-3-2, которую выстраивал Уткульбаев.
Показать новый «Рубин» тренер сможет уже в субботу — против «Шинника» Вадима Евсеева. В первом круге — еще при Слуцком — казанцы проиграли в Ярославе (0:1).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|- : -
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6