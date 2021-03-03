«Факел»: как вырваться из нищеты за полтора года

Еще недавно ситуация в воронежской команде напоминала то, что сейчас происходит с ее географическим соседом — «Тамбовом». Но теперь клуб прочно встал на ноги.

Все началось с назначения Романа Асхабадзе на должность генерального директора в июле 2019 года. 38-летний менеджер, который с февраля 2013-го до мая 2015-го занимал аналогичную должность в «Спартаке», сразу понял, с чем ему придется столкнуться в Черноземье.

— Проект не может не быть амбициозным, когда речь идет о таком клубе, как «Факел», — говорил тогда Асхабадзе в интервью «СЭ». — У команды много болельщиков в регионе, люди реально за нее переживают. Что касается возрождения — это, наверное, не очень правильное слово, команда ведь никуда не пропадала. Вернее будет сказать, что мы должны обрести стабильность во всех аспектах — и в спортивных, и в финансовых, и в инфраструктурных.

— Есть ли цель к определенному сроку выйти в премьер-лигу?

— Об этом пока рано говорить, футбол не терпит таких вещей. Если в команде нет стабильности, то говорить о перспективах через несколько лет не совсем корректно и профессионально. Сначала нужно добиться этой стабильности, показать динамику роста во всех аспектах, которые я упоминал, — спорт, финансы и инфраструктура. Только потом можно будет говорить о чем-то более глобальном.

— Стадион «Факела» вмещает 32 тысячи человек, но состояние у него не лучшее. Что-то собираетесь делать?

— Внесу ясность: стадион не принадлежит клубу или Воронежской области, он арендуется у профсоюзов, он так и называется — «Центральный стадион профсоюзов». Арена не отвечает современным нормам, это факт. Вместимость никак не подтверждена эксплуатационно, потому что верхние ярусы закрыты уже много лет. Территория около стадиона, подтрибунные помещения, футбольное поле с учетом износа за определенный период оставляют желать лучшего. Вопрос о стадионе очень актуален, в ближайшее время его необходимо решать.

Нужно отдать должное Асхабадзе: он не только произносил красивые слова, но предпринял ряд шагов, которые помогли обрести ту самую стабильность менее чем за два года. Так какие конкретные меры приняло новое руководство «Факела»?

Выход из долговой ямы. Задолженность составляла 80-95 миллионов рублей, копилась она не один год и в итоге поставила клуб на грань банкротства. Вопрос решили менее чем за год, причем не увеличивая бюджет, — за счет внутренней экономии и более разумного расходования средств. Это было самым важным, ведь в какой-то момент команда с богатыми традициями могла просто исчезнуть с футбольной карты России вслед за «Амкаром» и «Тосно».

Принятие концепции клуба как долгосрочного проекта. В рамках этого процесса создана четкая стратегия (ее положения рассмотрим ниже). Подобное сделано далеко не во всех командах РПЛ, не говоря уже о ФНЛ. А к чему отсутствие долгосрочного плана развития способно привести, мы видим на примере уже упомянутого «Тамбова», стоящего на краю гибели.

Создание профессиональной детско-юношеской академии — впервые в истории Воронежской области. Обучение бесплатное, тренируются восемь возрастов, с ними работает штаб, набранный из местных специалистов. Всего в школе «Факела» сейчас занимается около 150 человек, причем они были зачислены в результате селекционного профессионального отбора, а не все подряд, как это часто происходит в региональных ДЮСШ. Вместе с тем клуб организовал обучение местных тренеров для своей академии, и, если они сдадут соответствующий экзамен, «Факел» оплатит их лицензии. В феврале этого года РФС присвоил школе официальный статус «Футбольная академия».

Заявка второй команды в ПФЛ, в группу «Центр». Подобное тоже случилось первый раз за все время существования «Факела». Воронежская «двойка» на 90 процентов укомплектована своими воспитанниками — еще один важный вклад в будущее основы. И тут уместно напомнить, что именно Асхабадзе в свое время стал одним из идеологов создания «Спартака-2».

Открытие в Воронеже первого официального фан-шопа «Факела». Там представлена как экипировка от технического спонсора клуба, так и атрибутика, разработанная при участии болельщиков. Пока доход от деятельности магазина не так высок, но раньше его просто не существовало, так что прибыль равнялась нулю.

Фан-шоп «Факела».

Создание комфортных условий для тренировочного процесса, включая две реконструированные арены — «Чайку» и «Локомотив», на каждой дополнительно к уже имевшимся полям постелено по одному новому искусственному газону с подогревом. Сюда же нужно отнести спортивно-медицинскую базу «Факела», оборудование которой превосходит оборудование ряда клубов РПЛ и почти всех в ФНЛ.

Стадион «Чайка».

Стадион «Локомотив».

Новое искусственное поле на стадионе «Локомотив».

Утверждение правительством области разработанного клубом проекта нового стадиона вместимостью 8 тысяч зрителей с возможностью увеличения до 10 тысяч. Возведение арены должно начаться в этом году.

Проект нового стадиона «Факела».

Создание официального фан-клуба «Факела» — опять же впервые в истории. Этот шаг, как и различные эвенты (например, проведение турнира с участием местных фанатов и коллективов из других городов) с привлечением болельщиков, дает свои плоды: в Воронеже во все времена неплохо ходили на футбол, но сейчас лояльность публики возросла даже при не самых высоких результатах команды.

Участники турнира болельщиков.

Покупка нового автобуса, забрендированного под стиль «Факела», и другого транспорта для нужд клуба и академии. Последняя своим автопарком раньше не располагала.

Новый автобус «Факела».

Появление в составе четырех воронежцев. «Ребята с нашего двора» — актуальная тема для фанатов из любого региона, и Воронеж не исключение. Хавбек Денис Шепилов пробился в основу из молодежного состава, вратарь Дмитрий Кортнев, защитник Валерий Почивалин и нападающий Максим Максимов возвращены руководством в клуб после выступлений за другие команды.

Разработка нового сайта. Процесс начат — тянуть дальше было уже нельзя, старому около 15 лет.

Все это происходит на фоне одного из самых маленьких бюджетов в ФНЛ — 259 миллионов рублей на сезон на все команды и структуру клуба целиком. Самая большая зарплата в «Факеле» (и такая одна) составляет 500 тысяч рублей в месяц, средняя же равна 215 тысячам — не самые огромные деньги. 2020 год клуб завершил с положительным балансом, без займов и долгов. При этом зимой права на полузащитника Андрея Никитина проданы «Локомотиву» (первая подобная сделка с топ-командой за 20 лет), что стало важным шагом для поддержания на уровне доходной составляющей деятельности воронежцев. Кстати, футболист доиграет сезон-2020/21 в составе «Факела» на правах аренды и только потом окончательно переберется в Черкизово.

Летом Александр Никитин переедет из Воронежа в «Локо».

В целом пока в спортивном смысле «Факел» звезд с неба не хватает, занимая 15-е место после 27 туров ФНЛ. Но уже и не влачит жалкое существование, как пару лет назад, доказывая, что при разумном подходе вполне можно не просто выживать, а развиваться при не самом большом финансировании.

А главное, в Воронеже не живут только сегодняшним днем, думают и о будущем, в том числе отдаленном. Рано или поздно такой подход должен конвертироваться в результат вершины пирамиды — первой команды.