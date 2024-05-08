Габулов: «В нашем чемпионате один топ-тренер — Семак»
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
«Личка доказал, что является топ-тренером? Чтобы стать топ-тренером нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может. В нашем чемпионате один топ-тренер — Семак. У Лички есть предпосылки для этого. Хороший тренер отличается от обычного тренера тем, что может предвидеть кризисные ситуации и вовремя принять решение для их устрашения. Или при начале такой ситуации. «Динамо» хорошо среагировали. Посмотрим, как они доведут чемпионат. Если доведут до чемпионства, то это будет большое достижение для всего клуба и Лички в частности. И самое важное — для болельщиков «Динамо», — сказал Габулов «СЭ».
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3