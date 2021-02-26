Александра Алаева избрали президентом Футбольной национальной лиги.

Голоса за его кандидатуру отдали 19 клубов из 22. Согласно Уставу ФНЛ, срок его полномочий на посту президента лиги составит четыре года.

Досрочные выборы руководителя организации прошли в связи с уходом в отставку в декабре прошлого года Игоря Ефремова, возглавлявшего лигу на протяжении без малого десяти лет.

После выборов Алаев ответил на вопросы журналистов.

О совмещении постов президента ФНЛ и генерального секретаря РФС

— Как все успевать? Будем больше работать. Меньше отпуска, меньше досуга. Я работы не боюсь. Понимаю, что много придется ездить по стране. При правильной организации всего можно добиться. Главное — желание. Нужно понимать, что это не только Александр Алаев стал президентом ФНЛ. Это команда из РФС пришла в руководство ФНЛ. Противоречий с совмещением постов я не вижу. Вижу только плюсы, которые помогут улучшить ситуацию.

О стратегии развития

— Сегодня я презентовал видение развития ФНЛ на 2021-2024 годы. Здесь необходимо выделить три ключевых момента, на которые мы обращаем внимание.

Первый — это спортивный. Сейчас можно сказать, что в следующем сезоне в ФНЛ сыграет 20 команд, как это предусмотрено регламентом. Изменение формата розыгрыша — например, введение плей-офф — будем обсуждать с клубами. Пока большинство руководителей клубов склоняются к варианту без плей-офф, два круга по 20 команд. Но мы обязательно подготовим качественную аналитику по каждому из вариантов.

Много шло разговоров о ФНЛ и о возможных изменениях формата лиги и ее количественного состава в будущем. Но глубокой аналитики и расчетов на самом деле нет. За основу для обсуждения мы взяли два варианта — сохранение 20 команд и расширение лиги до 36 команд. Первый вариант базовый, второй мы можем рассматривать в перспективе с введением плей-офф. По нему было много дискуссий, вариант предлагали различные именитые эксперты. Деление ФНЛ на две зоны возможно, но для этого нам нужно поднять из ПФЛ порядка 14 команд. Однако пока никто не даст ответа, готовы ли они к выступлению на уровне ФНЛ. Поднимать ради галочки нет смысла. Нужно провести глубокий анализ возможных форматов.

Второй блок нашей программы развития лиги — коммерция. Футбол в Европе и мире давно является коммерческим продуктом. У нас ситуация другая. Многое зависит от региональных бюджетов. Мы хотели бы привлечь в ближайшие три года порядка миллиарда рублей. Это не такая уж гигантская сумма на уровне РПЛ, но для ФНЛ она очень существенна.

Третий блок вопросов — это человеческий потенциал. Для решения серьезных задач нам нужно собрать команду молодых и амбициозных профессионалов. В ближайшее время познакомлюсь с коллективом, чтобы узнать потенциал каждого. У нас нет цели кого-то убрать или заменить, а есть желание начать работать. Времени на раскачку нет. Коллектив ФНЛ — работающий и знающий. Наша задача — помочь этому коллективу стать лучше.

О возвращении к системе «весна — осень»

— Мы, безусловно, будем изучать все варианты. Могу сказать свое личное мнение. Скорее всего, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе «весна — осень». В то же время, когда в ПФЛ перерыв составляет 4-5 месяцев, это неправильно. Бытует точка зрения, что невозможно придумать формат, который позволит ПФЛ играть по системе «весна — осень» и при этом сохранить возможность обмена между лигами. Мне же кажется, что найти вариант можно. Наша задача — посмотреть, как можно модернизировать формат, чтобы команды ПФЛ больше играли летом. Нужно изучить каждый из вариантов. Я видел несколько, но они пока недостаточно проработаны. Мы незамедлительно начнем заниматься аналитикой, чтобы понять, как это сделать.