«Четвертый месяц не платят зарплату...» Катастрофа Тулы. «Аланию» не пустят в стыки? «Балтика» уже в РПЛ?

«СЭ» обсудил яркие события 30-го тура первой лиги с бывшим тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Василенко о возможном недопуске в стыки: «Всевышний дает испытания сильным»

«СКА-Хабаровск» и «Алания» голов не забили. Первый тайм получился незатейливым. Минимум опасных моментов. Правда, один гол все же мог состояться. На 30-й минуте Симонян выстрелил низом из-за пределов штрафной, Багаев подставил ногу, мяч изменил направление и полетел в ближнюю «девятку». Только великолепная реакция Солдатенко спасла гостей.

А после перерыва владикавказцы обязаны были побеждать, Гурциев здорово исполнил штрафной, Имамов дотянулся до мяча. Но первым на добивание подоспел Качмазов, который зарядил в перекладину с двух метров. А ведь чуть позже хозяев спасла штанга после удара Хосонова из убойной позиции. Да и Гиоргобиани был очень близок к голу, совсем немного не выцелив в створ ворот.

Эта ничья мало что изменила в турнирном положении «Алании». Она по-прежнему третья. Хабаровск же никак не может победить весной.

— Результатом недовольны. Считаю, по голевым моментам мы были ближе к победе. Потеряли очки. Нас ничьи уже давно расстраивают. Сейчас в раздевалке стояла гробовая тишина, — сказал на пресс-конференции главный тренер гостей Олег Василенко.

— «Алании» могут не дать лицензию из-за стадиона. Как в таком случае настраивать игроков?

— По поводу лицензии — это точно не ко мне. А что касается второй части вопроса... В «Алании» собраны сильные, духовитые люди. Это касается не только команды, но и клуба. Всевышний дает испытания сильным, чтобы проверить на стойкость. Слабым он испытаний не дает. С ними и так все ясно. Мы не читаем о стройке, никого не слушаем. Мы каждый день приходим на работу и нацелены на результат.

Щербаченко: — В начале встречи «Алания» доминировала, играла явно быстрее. Хабаровску было непросто выйти из обороны. У гостей я бы отметил Гурциева и Гиоргобиани. Причем если первый трижды опасно бил с левой ноги, то второй — дважды с правой.

При этом на 30-й минуте подопечные Шаронова могли открыть счет, когда им едва не помог рикошет — хорошо сыграл Солдатенко.

Во втором тайме Шаронов произвел тройную замену, СКА стал играть чуть активнее. Однако потом Владикавказ выдал ударные 7 минут, когда мяч дважды попал в каркас ворот. «Алания» была очень близка к голу. Но... В концовке Хабаровск претендовал на пенальти, однако, считаю, Казарцев ровно отсудил этот матч.

Похоже, «Алании» не дадут лицензию. Тем не менее надо отдать должное команде. Никаких проблем с настроем у ребят нет. И в первом тайме складывалось впечатление, что Хабаровск не проснулся, хотя, как правило, такое происходит с гостями после длительного перелета.

Футболисты «Енисея». ФК «Енисей»

«Енисей» расстался с Гараниным и победил КАМАЗ

«Енисей» прервал серию из 6 матчей без побед. Дома красноярцы одолели КАМАЗ — 2:1. Самой заметной фигурой на поле был Окладников. Сначала форвард хозяев вовремя подставил ногу и переправил мяч в ворота после скидки головой Феррейры — 1:0. Затем не реализовал пенальти — Мамин среагировал на его удар в нижний угол. Наконец, на 68-й минуте Андрей удвоил преимущество хозяев, теперь уже замкнув на дальней штанге скидку головой Стежко.

Вскоре опытнейший Гаглоев возродил интригу. А уже на 4-й компенсированной минуте Рейхмен с семи метров пробил точно в выскочившего из ворот Ставера.

«Енисей» четвертый. Отставание от «Алании» — 4 очка.

Щербаченко: — Накануне игры «Енисей» расстался с Гараниным и его помощниками. Причина — неудачный весенний отрезок. В «Енисее» понимают, что нужно зацепиться за стыки. Ивахов вернул в тренерский штаб Санаю, у которого зимой возникли разногласия с Гараниным по поводу подготовки команды, большого количества травм.

Первый тайм остался полностью за «Енисеем». КАМАЗ не был похож сам на себя. Красноярск забил с наигранного стандарта: подача на ближнюю, скидка, и Окладников замкнул. Пенальти был назначен Чебаном после подсказки помощника. Там действительно была рука у игрока гостей. Так что все по делу. Однако Окладников сильно волновался и не реализовал 11-метровый. Любопытно, что весной «Енисей» часто не забивает пенальти.

После перерыва сработали замены КАМАЗа. Игроки «Енисея» немного подсели, плюс сказалась травма Иванова. Гости перехватили инициативу, однако красноярцы вновь отличились со стандарта — дубль Окладникова. Концовка осталась за челнинцами, выделялся своей активностью Гаглоев. И гол забил, и карточку получил. Общался со своими знакомыми и друзьями из Осетии. Они шутят, что Гаглоев обещал назвать свой реальный возраст после завершения карьеры. Даже делают ставки. Ставка — меньше 40 лет — не принимается (смеется). КАМАЗ мог спасти игру. Считаю, «Енисей» в эти минуты сыграл неправильно. Молодые ребята, вышедшие на замену, неслись вперед, теряли мячи и получали опасные контратаки на свои ворота. Все могло закончиться печально для хозяев, если бы Рейхмен реализовал свой шанс в компенсированное время — Ставер спас. В этот раз уверенная игра этого голкипера принесла Красноярску первую весеннюю победу.

Сейчас тренерскому штабу «Енисея» придется нелегко. Надо найти замену Иванову. Пока возвращение Санаи себя оправдывает, ему удалось встряхнуть игроков, на данный момент перспективы Красноярска оказаться в стыках — весьма неплохие.

Футболисты тульского «Арсенала» не смогли обыграть «Велес». ФК «Арсенал» (Тула)

У «Арсенала» 1 победа в 10 матчах

Похоже, тульский «Арсенал» чем-то прогневил футбольного бога. В первом тайме матча с «Велесом» оружейники могли забить три, а то и четыре гола! Панченко, Бакалюк, Луценко и Большаков имели реальные шансы отличиться. Где-то гостей выручил Косаревский, где-то защитники, где-то хозяевам немного не хватило точности.

После перерыва «Арсеналу» помог защитник «Велеса» Михайленко, совершивший грубейшую ошибку после паса Косаревского. Если бы и тут Манелов не попал в пустые ворота...

А дальше подопечные Александра Сторожука отпустили вожжи, возможно, подсели физически и поплатились. В одной атаке «крылатые быки» дважды (Логуа и Дибиргаджиев) угодили в перекладину. Эти двое, впрочем, вскоре стали героями голевого эпизода, когда Логуа после паса партнера, опередив Сокола, подсек мяч над плечом Шамова — 1:1. В компенсированное время все тот же Логуа мог и вовсе принести гостям победу, с семи метров попав в штангу.

1:1. Если учесть еще и то, что долги по зарплате в «Арсенале» достигают уже три месяца, то несчастьям Тулы не видно конца.

— Провели два разных тайма. В первом имели полное превосходство, моменты. Подвела реализация. Могли доводить дело до победы. Но я вам так скажу... Когда четвертый месяц не платят зарплату, это все не может отражаться на поле. Мелочей в футболе не бывает. При этом я не могу упрекнуть ребят в нехватке самоотдачи. Как они работают на тренировках! Другие бы уже писали письма в РФС и так далее. Но эти пацаны пашут. Я им уже сказал, что горжусь тем, что сейчас вместе с ними работаю. А тем деятелям, которые там что-то говорят... Хотел бы пожелать им всего хорошего. Дай бог им здоровья.

Щербаченко: — Тула, как всегда, начала матч бодро. Контролировала игру. Сторожук выпустил опытное трио Панченко — Ткачев — Луценко, а также Григалаву. Видимо, повлияла беседа с Аджоевым: решили вновь сделать ставку на ветеранов. В начале второго тайма «Арсенал» вышел вперед благодаря прежде всего ошибке защитника гостей. Хотя там «Велесу» можно посетовать и на кочку на таком газоне.

Грубейшая ошибка туляков в обороне привела к ответному мячу. К тому моменту Сторожук уже заменил Панченко, от которого исходил главный креатив. В итоге хозяева создали еще один момент, но победы не добились. Эта ничья, конечно, полное разочарование для Тулы. Команду продолжает затягивать в трясину.

Что касается слов Сторожука про долги... Конечно, в такой ситуации играть очень сложно. Все понимают, что деньги в итоге заплатят, но для начала, думаю, поменяют менеджмент. Поговаривают, что уже есть кандидат на смену Аджоева. Посмотрим. Жаль игроков и тренерский штаб. Но что поделать... Для нашего футбола это не разовая ситуация, она частенько происходит.

Футболисты «Балтики» одержали победу над «Кубанью». ФК «Балтика»

«Балтика» уже в РПЛ?

«Балтика» на классе дома победила «Кубань» — 2:0. По голу в каждом тайме забил Мусаев. В первом случае он здорово исполнил штрафной, поразив ближнюю девятку. Во втором продавил защитника, вышел один на один с Нестеренко и поразил дальний угол. В активе 21-летнего нападающего уже 16 результативных действий в этом сезоне. Команда Сергея Игнашевича сохранила двухочковый отрыв от «Рубина», который едва не допустил осечку в Краснодаре.

— «Кубань» не проигрывала 9 матчей. Неприятная команда, которая 9 человек держит за линией мяча, — сказал на пресс-конференции Сергей Игнашевич. — Непросто взламывать такую оборону. Уверен, год-два назад у «Балтики» возникли бы проблемы против такого соперника. Но сегодня у «Кубани» почти не было шансов в контратаках.

Щербаченко: — «Балтика» сыграла в свой футбол и заслуженно одержала победу. Хорош Мусаев! Похоже, «Аланию» не пустят в стыки. А раз так, то Калининград, получается, обеспечил себе выход в РПЛ. Отрыв от «Енисея» — 13 очков за четыре тура до финиша... Порадовала посещаемость. «Кубань» не раскисла, пыталась огрызаться, однако сказалась разница в классе.

«Рубин» дожал «Краснодар-2»

«Рубин» вырвал победу в концовке гостевой встречи с «Краснодаром-2». Команда Рашида Рахимова провела блеклый матч. В первом тайме хозяева смотрелись явно предпочтительнее, создав три верных момента. Чего стоит только сочный удар Ндуки в перекладину.

Казанцы немного ожили сразу перерыва, когда Самошников совершил свое фирменное смещение с левого фланга в центр и выстрелил рядом со штангой. Дальше наступило затишье, которое должно было вылиться в нулевую ничью. Опытный Рахимов снял с игры Апшацева, Дзагоева и Уридию. Но не стал менять Фамейе. И не прогадал. Африканский легионер на 89-й минуте замкнул на дальней штанге скидку Тесленко — 0:1. Тяжелая победа «Рубина».

Щербаченко: — Любопытная ситуация в этом туре. Две краснодарские команды встречались с лидерами лиги. Обе уступили, но точно не без борьбы. Тактика «Краснодара-2» работала. «Бычки» строго действовали в обороне, но в то же время весело атаковали. Не могу сказать, что казанцы недонастроились на такого соперника. Просто «Краснодар-2» дал бой. После перерыва «Рубин» прибавил. Выделялся Самошников, и я согласен с комментатором встречи, который сказал, что парень в ближайшем будущем окажется в сборной России. «Рубин» забил со стандарта — наигранная комбинация. Считаю, при Рахимове ожил Фамейе. Появилась в его действиях легкость. Видно, что во всех отношениях «Рубин» выздоравливает, становится более зрелым, умеет играть на результат. Но я бы хотел отдать должное «Краснодару-2». По такой игре команда точно не заслуживает вылета. Не знаю, что будет с легионерами... Может быть, уйдут в аренды, а может, и вовсе покинут клуб.