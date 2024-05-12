Последний сезон Клоппа в «Ливерпуле» — жуть. Много скандалов и один второсортный трофей
«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Где он пройдет в следующий раз, в Стамбуле? Бронируйте отель», — говорил в мае 2022-го тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Красные тогда проиграли «Реалу» на «Стад де Франс», но немец был заряжен доказать все в следующем сезоне.
Что случилось после этого? «Ливерпуль» занял пятое место в АПЛ, вылетел из двух Кубков на ранней стадии, а бронь на стамбульские отели пришлось отменять — «Реал» растоптал мерсисайдцев на выезде со счетом 5:2 уже в 1/8 финала. Из трофеев Клопп взял только Суперкубок, но по итогам сезона остался без Лиги чемпионов.
Победных обещаний Юрген больше не давал — а вот грустное заявление сделал. В январе тренер объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона-2023/24, потому что выгорел и нуждается в отдыхе.
«Я покину клуб в конце сезона. Я понимаю, что для многих это шок, когда ты слышишь об этом впервые, но, очевидно, я могу это объяснить... Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить», — сказал Клопп в интервью клубным медиа.
Ожидания от оставшегося для работы времени у немца были положительные: «Я на 100 процентов верю в этот сезон. Мы можем пройти через него. Думаю, в идеальном мире у нас впереди 30 игр или что-то в этом роде. В других странах это полноценный сезон».
Хороший финиш был бы логичен, ведь Клопп — культовый для «Ливерпуля», английского и мирового футбола персонаж. Его история обязана была закончиться красиво. Тем более что все шансы были — красные в этом сезоне выступали радикально успешнее, чем в прошлом.
С 19-го по 27-й тур «Ливерпуль» лидировал в АПЛ (что в прошлом сезоне было трудно представить — клуб ни разу не попал в топ-4), в феврале одолел «Челси» в финале Кубка лиги. В Лиге Европы все было в порядке, в Кубке Англии тоже. То есть на момент объявления Клоппа об уходе красные могли взять четыре трофея и красиво закончить эпоху Юргена...
Не вышло. В марте «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед»; тогда же мерсисайдцам пришлось подвинуться с первого места в АПЛ. Но совсем разгромным стал апрель — после ряда неудачных матчей шансы на чемпионство стали чисто математическими, а в Лиге Европы англичане внезапно сгорели «Аталанте» дома и не смогли отыграться. На этой неделе «Ливерпуль» потерял все шансы на золото, так что в этом сезоне, последнем для Клоппа на «Энфилде», останется всего с одним трофеем — Кубком лиги.
За пару месяцев последний сезон Клоппа из сверхуспешного превратился в почти провальный — выиграть удалось лишь один второстепенный турнир, все остальное проиграли. Почему — уверенно не скажешь, но настроение в команде весной было явно ниже нормы. Скандалы из «Ливерпуля» начали прорываться в медиапространство один за другим.
То Вирджил ван Дейк, по слухам, несчастлив в «Ливерпуле»; то Салах накричит на Клоппа прямо на бровке, а после матча зарядит, что не будет говорить, потому что «начнется пожар»; то Дарвин Нуньес удалит в соцсетях все фотографии, связанные с красными, а слухи начнут отправлять его в «Барселону».
«Ливерпуль» в эпоху Клоппа скорее можно назвать семейным клубом, чем нет — за исключением противостояния Салаха и Мане, вполне спортивного, скандалов у красных особо не было. А тут — сразу пачка за пару месяцев... Расслабились? Клопп потерял контроль?
Все это уже не имеет значения — разбираться с проблемами будет Арне Слот, сменщик Юргена Клоппа. Тем более немец оставил преемнику неплохое наследство — да, команда чуть оскандалилась и сдулась на финише, но кто мог подумать, что после провального прошлого сезона «Ливерпуль» хотя бы некоторое время будет претендовать на квадрупл? А он претендовал.
Завершение эпохи Клоппа получилось невзрачным и совсем неэпичным. Уйти в стиле Фергюсона — королем — не вышло. С другой стороны, возможно, речь идет о фирменном почерке. Последний сезон немца в «Боруссии» получился еще хуже — дортмундтцы не просто проиграли все, в одном туре они вообще скатились на последнее место бундеслиги. Что потом было с Клоппом? Все помнят — славный английский поход.
Другое дело — что потом было с «Боруссией» (читай — с «Ливерпулем»). Но это уже проблемы клубов. А от Клоппа, несмотря на провальное завершение мерсисайдской эпохи, будем ждать новых побед где-нибудь еще. Само собой, после заслуженного отдыха.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|26
|7
|3
|91-33
|85
|
2
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71-59
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|0 : 4
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|1 : 1
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|2 : 1
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|3 : 1
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|2 : 3
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|32
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7