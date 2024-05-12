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Сегодня, 14:45

Последний сезон Клоппа в «Ливерпуле» — жуть. Много скандалов и один второсортный трофей

Клопп провалил последний сезон в «Ливерпуле»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Юрген Клопп проводит последний сезон в «Ливерпуле».
Фото Reuters
Не так мы его представляли.

«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Где он пройдет в следующий раз, в Стамбуле? Бронируйте отель», — говорил в мае 2022-го тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Красные тогда проиграли «Реалу» на «Стад де Франс», но немец был заряжен доказать все в следующем сезоне.

Что случилось после этого? «Ливерпуль» занял пятое место в АПЛ, вылетел из двух Кубков на ранней стадии, а бронь на стамбульские отели пришлось отменять — «Реал» растоптал мерсисайдцев на выезде со счетом 5:2 уже в 1/8 финала. Из трофеев Клопп взял только Суперкубок, но по итогам сезона остался без Лиги чемпионов.

Победных обещаний Юрген больше не давал — а вот грустное заявление сделал. В январе тренер объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона-2023/24, потому что выгорел и нуждается в отдыхе.

Дарвин Нуньес и Юрген Клопп
Дарвин Нуньес и Юрген Клопп.
Фото Reuters

«Я покину клуб в конце сезона. Я понимаю, что для многих это шок, когда ты слышишь об этом впервые, но, очевидно, я могу это объяснить... Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить», — сказал Клопп в интервью клубным медиа.

Ожидания от оставшегося для работы времени у немца были положительные: «Я на 100 процентов верю в этот сезон. Мы можем пройти через него. Думаю, в идеальном мире у нас впереди 30 игр или что-то в этом роде. В других странах это полноценный сезон».

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Хороший финиш был бы логичен, ведь Клопп — культовый для «Ливерпуля», английского и мирового футбола персонаж. Его история обязана была закончиться красиво. Тем более что все шансы были — красные в этом сезоне выступали радикально успешнее, чем в прошлом.

С 19-го по 27-й тур «Ливерпуль» лидировал в АПЛ (что в прошлом сезоне было трудно представить — клуб ни разу не попал в топ-4), в феврале одолел «Челси» в финале Кубка лиги. В Лиге Европы все было в порядке, в Кубке Англии тоже. То есть на момент объявления Клоппа об уходе красные могли взять четыре трофея и красиво закончить эпоху Юргена...

Не вышло. В марте «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед»; тогда же мерсисайдцам пришлось подвинуться с первого места в АПЛ. Но совсем разгромным стал апрель — после ряда неудачных матчей шансы на чемпионство стали чисто математическими, а в Лиге Европы англичане внезапно сгорели «Аталанте» дома и не смогли отыграться. На этой неделе «Ливерпуль» потерял все шансы на золото, так что в этом сезоне, последнем для Клоппа на «Энфилде», останется всего с одним трофеем — Кубком лиги.

Юрген Клопп и Алексис Макаллистер
Юрген Клопп и Алексис Макаллистер.
Фото Reuters

За пару месяцев последний сезон Клоппа из сверхуспешного превратился в почти провальный — выиграть удалось лишь один второстепенный турнир, все остальное проиграли. Почему — уверенно не скажешь, но настроение в команде весной было явно ниже нормы. Скандалы из «Ливерпуля» начали прорываться в медиапространство один за другим.

То Вирджил ван Дейк, по слухам, несчастлив в «Ливерпуле»; то Салах накричит на Клоппа прямо на бровке, а после матча зарядит, что не будет говорить, потому что «начнется пожар»; то Дарвин Нуньес удалит в соцсетях все фотографии, связанные с красными, а слухи начнут отправлять его в «Барселону».

«Ливерпуль» в эпоху Клоппа скорее можно назвать семейным клубом, чем нет — за исключением противостояния Салаха и Мане, вполне спортивного, скандалов у красных особо не было. А тут — сразу пачка за пару месяцев... Расслабились? Клопп потерял контроль?

Все это уже не имеет значения — разбираться с проблемами будет Арне Слот, сменщик Юргена Клоппа. Тем более немец оставил преемнику неплохое наследство — да, команда чуть оскандалилась и сдулась на финише, но кто мог подумать, что после провального прошлого сезона «Ливерпуль» хотя бы некоторое время будет претендовать на квадрупл? А он претендовал.

Арне Слот. Клоппа в «Ливерпуле» заменит голландец, не работавший в топ-лигах. Что ждать от Слота — провал или сенсацию?

Завершение эпохи Клоппа получилось невзрачным и совсем неэпичным. Уйти в стиле Фергюсона — королем — не вышло. С другой стороны, возможно, речь идет о фирменном почерке. Последний сезон немца в «Боруссии» получился еще хуже — дортмундтцы не просто проиграли все, в одном туре они вообще скатились на последнее место бундеслиги. Что потом было с Клоппом? Все помнят — славный английский поход.

Другое дело — что потом было с «Боруссией» (читай — с «Ливерпулем»). Но это уже проблемы клубов. А от Клоппа, несмотря на провальное завершение мерсисайдской эпохи, будем ждать новых побед где-нибудь еще. Само собой, после заслуженного отдыха.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Коул Палмер был обречен стать звездой. Как мальчик из Манчестера вырос в одного из лучших игроков АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
2
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 0 : 4
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 1 : 1
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 2 : 1
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 3 : 1
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 1 : 3
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 2 : 3
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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