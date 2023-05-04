Тайна названия «Рубина», которую скрывали 50 лет. Драгоценный камень тут ни при чем
Принято считать, что название главного футбольного клуба Казани — это отсылка к драгоценному камню рубину, который использован в цветах формы, а также логотипа. На самом деле это миф, а настоящую причину выбора названия скрывали почти 50 лет.
Как «Искра» стала «Рубином» по инициативе директора завода
Футбольный клуб, который в будущем станет двукратным чемпионом России, был образован в 1958 году под названием «Искра».
65 лет назад произошло расширение класса Б чемпионата СССР, куда включили клуб из Казани. Базовой для «Искры» стала команда авиационного завода имени Горбунова. Он функционирует до сих пор, а тренировочный комплекс «Рубина» находится по соседству с заводом в Авиастроительном районе города.
Команда завода считалась сильнейшей в Казани, поэтому власти решили заявить ее на чемпионат. Дату проведения дебютного матча «Искры» в Херсоне против местного «Спартака» принято считать днем рождения «Рубина».
В своем первом сезоне казанская команда сменила четырех главных тренеров (Михаила Михина, Петра Дементьева, Илью Эвранова и Александра Минова) и заняла 14-е место из 16.
В конце 1958-го «Искру» возглавил Николай Сентябрев, с которым связаны первые большие успехи. Сентябрев работал до 1971 года и вывел клуб на новый уровень. Именно при нем казанцы поднялись в класс А и были близки к выходу в высшую лигу (в 1969 году не хватило одного очка для участия в финальном турнире).
В 1963 году спортивный клуб авиационного завода имени Горбунова переименовали в «Рубин». А в 1965-м такое же название досталось и футбольной команде — как выяснилось позднее, директор завода Николай Максимов инициировал это из-за плохих результатов.
«Рубин-1» — секретная советская разработка, которую ставили на Ту-16
В 1967 году Максимов скончался, и ответ на вопрос, почему он решил назвать команду «Рубином», никто не знал. Многие посчитали, что выбор был навеян драгоценным камнем.
О том, как это связано, никто не задумывался — название прижилось и ассоциировалось с рубином (что было отражено даже в логотипе, который презентовали в 2013 году).
Однако в 2015 году сын Максимова Леонид впервые рассказал, как отцу пришла идея сменить «Искру» на «Рубин», и раскрыл тайну переименования футбольного клуба.
«Футбол был для него отдушиной. Заводская команда «Искра», к сожалению, не блистала. И в разговоре отец начал мне жаловаться: «Проигрываем все время, даже не знаю, что делать. Название, что ли, сменить? У нас есть радиостанция на бомбардировщике Ту-16, ее шифр — «Рубин». Красивое слово! Если так назвать, то это создаст связь с авиацией», — вспоминал он.
Речь идет о радиолокационной системе «Рубин-1», которой с 1965 года оснащали бомбардировщики Ту-16. Это секретная разработка завода — с помощью прибора осуществлялось точное наведение боеприпасов.
По сути, под прицелом «Рубин-1» наводили ракеты по воздушным и наземным целям на большинстве бомбардировщиков и военной технике в 60-х и 70-х годах. Считается, что «Рубин-1» был лучшей радиолокационной станцией того времени.
Разработка являлась секретной, поэтому и раскрыть тайну названия клуба Максимов не мог. Болельщики, сотрудники клуба и футболисты не знали, с чем связан такой выбор. А директор завода видел в этом свой символизм, ведь понятия «прицел», «удар», «попадание» можно перенести и на футбольное поле.
«Игроки даже не догадывались, что название — это код станции в бомбардировщике. Только ближний круг отца знал происхождение имени «Рубина». В то время РЛС являлась секретной разработкой, и название нельзя было раскрывать. Даже был определенный риск, что Максимов так назвал футбольный клуб. КГБ не придрался к этому почему-то. Наверное, подумали: «Ну, камень рубин — красивый и драгоценный». Всегда можно было найти такое оправдание», — объяснял сын Максимова.
Принесла ли смена названия успехи? В тот же год «Рубин» занял второе место в зональном турнире и пробился в класс А, а игроки получили медали чемпионата РСФСР и звания мастеров спорта. Команда пошумела и в Кубке СССР — в 1967 году в 1/16 казанцы обыграли «Зенит» в Ленинграде (3:0).
Наконец, тренер Сентябрев попал в пул тренеров, которые поехали на чемпионат мира 1966 года в Англии. Для скромного клуба из Казани, который никогда не выступал в высшей лиге, это был невероятный успех.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|29
|14
|9
|6
|46-31
|51
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|29
|10
|7
|12
|34-36
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|- : -
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|- : -
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|- : -
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|- : -
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9