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4 мая, 21:30

Тайна названия «Рубина», которую скрывали 50 лет. Драгоценный камень тут ни при чем

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Искры».
Фото предоставлено пресс-службой «Рубина»
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А вы знали?

Принято считать, что название главного футбольного клуба Казани — это отсылка к драгоценному камню рубину, который использован в цветах формы, а также логотипа. На самом деле это миф, а настоящую причину выбора названия скрывали почти 50 лет.

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Как «Искра» стала «Рубином» по инициативе директора завода

Футбольный клуб, который в будущем станет двукратным чемпионом России, был образован в 1958 году под названием «Искра».

65 лет назад произошло расширение класса Б чемпионата СССР, куда включили клуб из Казани. Базовой для «Искры» стала команда авиационного завода имени Горбунова. Он функционирует до сих пор, а тренировочный комплекс «Рубина» находится по соседству с заводом в Авиастроительном районе города.

Создание «Искры».
предоставлено пресс-службой «Рубина»

Команда завода считалась сильнейшей в Казани, поэтому власти решили заявить ее на чемпионат. Дату проведения дебютного матча «Искры» в Херсоне против местного «Спартака» принято считать днем рождения «Рубина».

В своем первом сезоне казанская команда сменила четырех главных тренеров (Михаила Михина, Петра Дементьева, Илью Эвранова и Александра Минова) и заняла 14-е место из 16.

В конце 1958-го «Искру» возглавил Николай Сентябрев, с которым связаны первые большие успехи. Сентябрев работал до 1971 года и вывел клуб на новый уровень. Именно при нем казанцы поднялись в класс А и были близки к выходу в высшую лигу (в 1969 году не хватило одного очка для участия в финальном турнире).

Футболисты «Искры».
предоставлено пресс-службой «Рубина»

В 1963 году спортивный клуб авиационного завода имени Горбунова переименовали в «Рубин». А в 1965-м такое же название досталось и футбольной команде — как выяснилось позднее, директор завода Николай Максимов инициировал это из-за плохих результатов.

«Рубин-1» — секретная советская разработка, которую ставили на Ту-16

В 1967 году Максимов скончался, и ответ на вопрос, почему он решил назвать команду «Рубином», никто не знал. Многие посчитали, что выбор был навеян драгоценным камнем.

О том, как это связано, никто не задумывался — название прижилось и ассоциировалось с рубином (что было отражено даже в логотипе, который презентовали в 2013 году).

Олновление логотипа «Рубина» в 2013-м году.
предоставлено пресс-службой «Рубина»

Однако в 2015 году сын Максимова Леонид впервые рассказал, как отцу пришла идея сменить «Искру» на «Рубин», и раскрыл тайну переименования футбольного клуба.

«Футбол был для него отдушиной. Заводская команда «Искра», к сожалению, не блистала. И в разговоре отец начал мне жаловаться: «Проигрываем все время, даже не знаю, что делать. Название, что ли, сменить? У нас есть радиостанция на бомбардировщике Ту-16, ее шифр — «Рубин». Красивое слово! Если так назвать, то это создаст связь с авиацией», — вспоминал он.

Свидетельство о присвоении клубу нового имени.
предоставлено пресс-службой «Рубина»

Речь идет о радиолокационной системе «Рубин-1», которой с 1965 года оснащали бомбардировщики Ту-16. Это секретная разработка завода — с помощью прибора осуществлялось точное наведение боеприпасов.

По сути, под прицелом «Рубин-1» наводили ракеты по воздушным и наземным целям на большинстве бомбардировщиков и военной технике в 60-х и 70-х годах. Считается, что «Рубин-1» был лучшей радиолокационной станцией того времени.

Разработка являлась секретной, поэтому и раскрыть тайну названия клуба Максимов не мог. Болельщики, сотрудники клуба и футболисты не знали, с чем связан такой выбор. А директор завода видел в этом свой символизм, ведь понятия «прицел», «удар», «попадание» можно перенести и на футбольное поле.

Афиша матча «Зенит» — «Рубин» в 1967-м году.
предоставлено пресс-службой «Рубина»

«Игроки даже не догадывались, что название — это код станции в бомбардировщике. Только ближний круг отца знал происхождение имени «Рубина». В то время РЛС являлась секретной разработкой, и название нельзя было раскрывать. Даже был определенный риск, что Максимов так назвал футбольный клуб. КГБ не придрался к этому почему-то. Наверное, подумали: «Ну, камень рубин — красивый и драгоценный». Всегда можно было найти такое оправдание», — объяснял сын Максимова.

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Принесла ли смена названия успехи? В тот же год «Рубин» занял второе место в зональном турнире и пробился в класс А, а игроки получили медали чемпионата РСФСР и звания мастеров спорта. Команда пошумела и в Кубке СССР — в 1967 году в 1/16 казанцы обыграли «Зенит» в Ленинграде (3:0).

Наконец, тренер Сентябрев попал в пул тренеров, которые поехали на чемпионат мира 1966 года в Англии. Для скромного клуба из Казани, который никогда не выступал в высшей лиге, это был невероятный успех.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 15:00
Родина – Уфа
 - : -
7.05 17:00
Акрон – Волга
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
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Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
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Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
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Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

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