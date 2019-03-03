"Зенит-2" обыграл "Шинник" и прервал 12-матчевую безвыигрышную серию

"Зенит-2" обыграл "Шинник" в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Петербуржцы прервали 12-матчевую безвыигрышную серию, но остались на последнем месте в таблице. "Шинник" упустил шанс подняться на пятую строчку.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

25-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)

Гол: Воробьев, 15 - с пенальти.

"Зенит-2": Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой (Синяк, 90+2), Мусаев, Капленко (Буранов, 82), Богаев, Шамкин (Левин, 67), Маркин, Воробьев (Плетнев, 62).

"Шинник": Яшин, Иванов, Цховребов, Магадиев, Покидышев, Камилов (Стешин, 47), Нарылков (Шайморданов, 67), Самойлов, Самодин (Герасимов, 73), Гелоян (Алейников, 47), Низамутдинов.

Предупреждения: Капленко, 12. Магадиев, 14. Богаев, 54. Плетнев, 66. Самойлов, 78. Мостовой, 83. Низамутдинов, 90+3. Маркин, 90+4. Покидышев, 90+4.

Удаление: Магадиев, 43 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Кукуляк (Калуга).

3 марта. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".