Защитник Степанов перешел из «Арсенала» в «Химки»

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов перешел в «Химки».

23-летний футболист подписал контракт с подмосковным клубом на 3 года.

В «Арсенале» Степанов выступал с лета 2021 года. Он провел за оружейников 44 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи. Ранее игрок также выступал за волгоградский «Ротор», «Рубин» и молодежные сборные России.