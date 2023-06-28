Евменов покинет пост спортивного директора «Енисея»

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов покинет команду, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, 41-летний специалист не планирует продолжать работу в первой лиге и хочет пойти на повышение.

Евменов занимает пост спортивного директора «Енисея» с 2021 года. Ранее он работал в «Зените», ЦСКА, кипрском «Пафосе» и голландском «Ден Босхе».