Хомуха рассказал о службе в армии

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха рассказал о службе в армии.

«Конечно, опыт пригодился. Дисциплина и распорядок дня — это важные вещи. У нас были боевые офицеры, которые не давали поблажек. Закалился, изменил мировоззрение. Командир роты служил в Афганистане, а у него в подчинении были игроки сборных команд. Хоккеисты, футболисты, баскетболисты, боксеры, фигуристы. У нас в роте были звезды мирового уровня. Кто из тех хоккеистов уехал в НХЛ? Могильный. Он жил в пансионате, у него были условия чуть получше, но все равно он прошел, как и я, через спортроту. Потом видел его только по телевизору. С баскетболистами были забавные ситуации. Им не доставалось нужной формы, сапоги 47-го размера были малы. Ходили в своей спортивной одежде», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

53-летний специалист заключил контракт с «Шинником» 19 июня. Соглашение с клубом рассчитано на два года.