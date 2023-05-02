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Сегодня, 15:45

Защитник «Акрона» Ходжаниязов заявил о желании играть в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов заявил о желании играть в чемпионате России.

«Каждый уважающий себя спортсмен должен ставить перед собой высокие цели. Играть среди лучших — одна из таких», — цитирует Ходжаниязова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, какой был самый запоминающийся выезд в первой лиге.

«Самый первый. Как раз тогда из Азербайджана вернулся в Россию, подписал контракт с «Акроном», и мы поехали на игру с «Краснодаром». Дорога заняла 27 часов. Очень сложно было перестроиться, особенно на контрасте с Азербайджаном, где на все игры на автобусе за пару часов добираешься», — добавил футболист.

На данный момент «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-akrona-hodzhaniyazov-est-tsel-igrat-v-rpl/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
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Ходжаниязов сообщил, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
6.05 00:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 00:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 00:00
Акрон – Волга
 - : -
7.05 00:00
Родина – Уфа
 - : -
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Балтика

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Родина

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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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КАМАЗ

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Балтика

 8
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Шинник

 27 1 2
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Велес

 27 1 1
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