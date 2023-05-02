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Сегодня, 20:19

Гасанов назвал Аленичева очень интересным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Анжи», «Енисея» и «Балтики» Шамиль Гасанов рассказал о лучших тренерах, с которыми ему приходилось работать.

«На первое место поставлю Аленичева — очень интересный тренер, многие знают, что это за специалист. Спартаковец, поэтому понятно, какой футбол он проповедует. Отмечу также его человеческие качества, это тоже очень важно в тренерской работе. Может быть, есть какие-то нюансы, из-за которых у него не получилось на высоком уровне в качестве тренера. На втором месте будет Адиев, хоть я с ним и недолго поработал — месяца два-три всего, потом пандемия началась и сезон приостановили. Это мотиватор, который может тебя зажечь, заставить что-то сделать, тактически тоже хорошо подготовлен. Результаты сборной Казахстана, где Адиев сейчас работает, говорят сами за себя — недавно Данию как раз обыграли. Юрий Газзаев для меня на третьем месте. Я его вообще как тренера не понял — что он хочет от команды, лично от меня? Очень тяжелый человек: мы могли часа три на теории один тайм разбирать», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

В качестве тренера Аленичев возглавлял юношескую сборную России, тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». Он признавался лучшим тренером ПФЛ сезона-2012/13 и лучшим тренером ФНЛ сезона-2013/14.

Источник: https://metaratings.ru/news/gasanov-alenichev-ochen-interesnyi-trener-otmechu-takzhe-ego-chelovecheskie-kachestva-247931/
Дмитрий Аленичев
Магомед Адиев
Шамиль Гасанов
Футбол
Юрий Газзаев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 00:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 00:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 00:00
Акрон – Волга
 - : -
7.05 00:00
Родина – Уфа
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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