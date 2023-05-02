Ходжаниязов сообщил, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов ответил на вопрос, планирует ли он менять спортивное гражданство.

«Было несколько предложений, но пока всерьез их не рассматривал. Были предложения из стран, которые сейчас играют в квалификации Евро-2024, были из азиатских», — приводит «РБ Спорт» слова Ходжаниязова.

Ранее спортивное гражданство сменили защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (на армянское) и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев (на казахстанское).