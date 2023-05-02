Ходжаниязов сообщил, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства
Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов ответил на вопрос, планирует ли он менять спортивное гражданство.
«Было несколько предложений, но пока всерьез их не рассматривал. Были предложения из стран, которые сейчас играют в квалификации Евро-2024, были из азиатских», — приводит «РБ Спорт» слова Ходжаниязова.
Ранее спортивное гражданство сменили защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (на армянское) и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев (на казахстанское).
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|
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|
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|15
|13
|1
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|
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|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|29
|14
|9
|6
|46-31
|51
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
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|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
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|29
|10
|7
|12
|34-36
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
|6.05
|00:00
|
Балтика – Кубань
|- : -
|6.05
|00:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|6.05
|00:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|- : -
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|- : -
|7.05
|00:00
|
Акрон – Волга
|- : -
|7.05
|00:00
|
Родина – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
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