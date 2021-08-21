Юран: «Енисей» хочет аннулировать матч? У них каждую игру удаляют по два человека. Пусть в себе разберутся»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал судейство в домашнем матче с «Енисеем» (4:3). Арбитр встречи Ян Бобровский удалил двух игроков гостей. После матча генеральный директор красноярцев Алексей Ивахов заявил, что его клуб будет добиваться аннулирования этого результата.

«Не понимаю, почему поднялся такой шум? — говорит Юран. — Пусть лучше руководители «Енисея» вспомнят свой последний домашний матч с Долгопрудным. Там тоже у них двоих удалили. Причем, подчеркиваю, дома! Красноярцы тоже ту игру аннулируют?

Почему такие претензии к арбитру? Сегодня, считаю, все было по делу. Не надо все спихивать на судейство… Лучше сначала разобраться в себе, почему ваши футболисты каждый тур хватают красные карточки?

Бобровский отсудил нормально, адекватно реагировал на фолы. В наши ворота вообще-то пенальти поставил. Уже на второй минуте нашему игроку показали карточку. Все объективно.

Ну если у «Енисея» каждую встречу по два футболиста удаляют, то извините… Мы-то тут причем?! У них один футболист бьет нашего игрока локтем в область головы — вторая желтая. У них молодой парень не попал в игру, нахватал «горчичников». Какие тут могут быть еще споры? Все справедливо.

Так что не надо поднимать шум. Арбитр Бобровский здесь точно ни при чем».

Напомним, после первого тайма красноярцы вели со счетом 2:0, однако в добавленное время Анзор Саная получил вторую желтую карточку. На 66-й минуте гости остались вдевятером после удаления Александра Надольского. После этого хабаровчане забили 4 мяча, пропустив один.

Директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что будет добиваться аннулирования этого матча.

«Енисей» после этого матча занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. СКА с 14 очками — на второй строчке.