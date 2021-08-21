«Енисей» будет добиваться аннулирования результата скандального матча с хабаровским СКА
Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал итоги матча 7-го тура Олимп-ФНЛ против хабаровского СКА (3:4).
«Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте», — приводит слова Ивахова Instagram клуба.
После первого тайма красноярцы вели со счетом 2:0, однако в добавленное время Анзор Саная получил вторую желтую карточку. На 66-й минуте гости остались вдевятером после удаления Александра Надольского. После этого хабаровчане забили 4 мяча, пропустив один.
«Енисей» после этого матча занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. СКА с 14 очками — на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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