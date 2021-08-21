«Енисей» будет добиваться аннулирования результата скандального матча с хабаровским СКА

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал итоги матча 7-го тура Олимп-ФНЛ против хабаровского СКА (3:4).

«Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте», — приводит слова Ивахова Instagram клуба.

После первого тайма красноярцы вели со счетом 2:0, однако в добавленное время Анзор Саная получил вторую желтую карточку. На 66-й минуте гости остались вдевятером после удаления Александра Надольского. После этого хабаровчане забили 4 мяча, пропустив один.

«Енисей» после этого матча занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. СКА с 14 очками — на второй строчке.