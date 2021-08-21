В ближайших турах ФНЛ руководить «Акроном» будет Игорь Пикущак
Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» в ближайших двух турах чемпионата Олимп-ФНЛ в Оренбурге (7-й тур) и Домодедове (8-й тур) будет помощник Владимира Жапалэу Игорь Пикущак, сообщает сайт клуба.
Главный тренер тольяттинцев не сможет находиться на тренерском мостике в этих матчах в связи с семейными обстоятельствами.
После 6 туров «Акрон» идет на 14-м месте, набрав 5 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/08/21/v-blizhajshih-turah-rukovodit-akronom-budet-igor-pikushhak/
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