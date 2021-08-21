«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: судья допустил две серьезные ошибки в обе стороны
В матче 7-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (4:3) арбитр Ян Бобровский допустил две серьезные ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей, а затем удалив их игрока.
На 43-й минуте судья неверно зафиксировал фол на футболисте «Енисея» и наказал хабаровчан пенальти, который реализовал Валерий Кичин.
А в конце первого тайма непонятно за что (в протоколе это названо «грубой игрой») второе предупреждение получил нападающий гостей Анзор Саная. Игрок «СКА-Хабаровск» Глеб Грачев в борьбе за позицию изобразил жуткую боль — Бобровский отреагировал желтой карточкой.
На 66-й минуте арбитр удалил еще одного игрока «Енисея» — Александра Надольского. В том эпизоде были основания для вынесения второго предупреждения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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