В матче 7-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (4:3) арбитр Ян Бобровский допустил две серьезные ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей, а затем удалив их игрока.

На 43-й минуте судья неверно зафиксировал фол на футболисте «Енисея» и наказал хабаровчан пенальти, который реализовал Валерий Кичин.

А в конце первого тайма непонятно за что (в протоколе это названо «грубой игрой») второе предупреждение получил нападающий гостей Анзор Саная. Игрок «СКА-Хабаровск» Глеб Грачев в борьбе за позицию изобразил жуткую боль — Бобровский отреагировал желтой карточкой.

Эпизод матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей».

Эпизод матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей».

Эпизод матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей».

Эпизод матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей».

На 66-й минуте арбитр удалил еще одного игрока «Енисея» — Александра Надольского. В том эпизоде были основания для вынесения второго предупреждения.