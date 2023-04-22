«Волгарь» обыграл «Велес» в матче первой лиги

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«Волгарь» дома обыграл «Велес» в матче 28-го тура первой лиги — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Данила Козлов и Камиль Муллин. За московский клуб забил Ираклий Логуа.

«Волгарь» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Велес» находится на 15-й строчке (28).