Евсеев: «Из-за одного разгильдяя проиграли «Алании», его в «Шиннике» с завтрашнего дня нет»
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев назвал причину поражение от «Алании» (0:1) в матче 28-го тура первой лиги.
«Итог матча краткий. Из-за одного разгильдяя ***** (блин) мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.
«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|28
|11
|12
|5
|35-29
|45
|
5
|Волгарь
|28
|11
|10
|7
|33-26
|43
|
6
|Динамо Мх
|28
|10
|10
|8
|21-20
|40
|
7
|Нефтехимик
|28
|10
|9
|9
|27-24
|39
|
8
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
|
10
|КАМАЗ
|28
|9
|10
|9
|30-29
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|6
|12
|31-34
|36
|
12
|Родина
|28
|9
|9
|10
|31-34
|36
|
13
|Акрон
|28
|7
|14
|7
|28-31
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|28
|8
|4
|16
|28-44
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|19:00
|
Арсенал – Рубин
|0 : 1
|22.04
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|1 : 1
|22.04
|15:00
|
Динамо Мх – Енисей
|3 : 0
|22.04
|15:00
|
Родина – КАМАЗ
|2 : 2
|22.04
|16:00
|
Акрон – Нефтехимик
|0 : 3
|22.04
|16:00
|
Шинник – Алания
|0 : 1
|22.04
|16:30
|
Волгарь – Велес
|2 : 1
|22.04
|21:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|26
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|26
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
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