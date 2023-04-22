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Сегодня, 20:10

Евсеев: «Из-за одного разгильдяя проиграли «Алании», его в «Шиннике» с завтрашнего дня нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев назвал причину поражение от «Алании» (0:1) в матче 28-го тура первой лиги.

«Итог матча краткий. Из-за одного разгильдяя ***** (блин) мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.

Вадим Евсеев
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Шинник
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«Волгарь» обыграл «Велес» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:00
Арсенал – Рубин
 0 : 1
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 1 : 1
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 3 : 0
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 2 : 2
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 0 : 3
22.04 16:00
Шинник – Алания
 0 : 1
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 2 : 1
22.04 21:00
Балтика – Уфа
 - : -
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Краснодар-2 – Кубань
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