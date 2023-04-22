«Акрон» разгромно проиграл «Нефтехимику» в матче первой лиги
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Акрон» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.
Забитыми голами в составе победителей отметились Султан Джамилов, Константин Базелюк и Вагиз Галиулин.
После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 39 очков. «Акрон» располагается на 13-й строчке — 35 очков.
В другом матче «Шинник» на своем поле проиграл «Алании» — 0:1.
Автором единственного забитого мяча стал Батраз Гурциев на 90+4-й минуте встречи.
«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|28
|11
|12
|5
|35-29
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Динамо Мх
|28
|10
|10
|8
|21-20
|40
|
7
|Нефтехимик
|28
|10
|9
|9
|27-24
|39
|
8
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
|
10
|КАМАЗ
|28
|9
|10
|9
|30-29
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|6
|12
|31-34
|36
|
12
|Родина
|28
|9
|9
|10
|31-34
|36
|
13
|Акрон
|28
|7
|14
|7
|28-31
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|19:00
|
Арсенал – Рубин
|0 : 1
|22.04
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|1 : 1
|22.04
|15:00
|
Динамо Мх – Енисей
|3 : 0
|22.04
|15:00
|
Родина – КАМАЗ
|2 : 2
|22.04
|16:00
|
Акрон – Нефтехимик
|0 : 3
|22.04
|16:00
|
Шинник – Алания
|0 : 1
|22.04
|16:30
|
Волгарь – Велес
|- : -
|22.04
|21:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|26
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
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