«Акрон» разгромно проиграл «Нефтехимику» в матче первой лиги

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Акрон» в матче 28-го тура первой лиги — 3:0.

Забитыми голами в составе победителей отметились Султан Джамилов, Константин Базелюк и Вагиз Галиулин.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 39 очков. «Акрон» располагается на 13-й строчке — 35 очков.

В другом матче «Шинник» на своем поле проиграл «Алании» — 0:1.

Автором единственного забитого мяча стал Батраз Гурциев на 90+4-й минуте встречи.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.