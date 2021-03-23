Виталий Дьяков рассказал, что зимой мог вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» признался, что несколько месяцев назад мог перейти в «Тамбов».

— Зимой, мог уйти из «Спартака-2», и Пилипчук знал, что у меня есть варианты.

— Какой уровень?

— В премьер-лигу, меня в «Тамбов» звали. Хотя понятно, что там не все гладко.

— Там зарплаты по 50 тысяч рублей...

— Мне совсем другие условия предлагались. Разговоры были еще до Нового года и после тоже. Но так как у них там трансферный бан, и все это затягивалось, я дал Пилипчуку слово, что никуда не уйду, и он может на меня рассчитывать. Сложилось так, как сложилось.

В текущем сезоне 32-летний Дьяков провел 28 матчей за «Спартак-2» и забил три гола. 18 марта российский футболист покинул московский клуб.

(Севастиан Терлецкий)

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