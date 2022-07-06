Источник: 7 июля Алаев объявит об уходе из РФС и первой лиги

«РБ Спорт»: 7 июля Алаев объявит об уходе из РФС и первой лиги

В четверг, 7 июля, Александр Алаев на общем собрании Первой лиги объявит об уходе с постов главы организации и генсека Российского футбольного союза (РФС), сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, с высокой долей вероятности в РФС его сменит действующий заместитель генерального секретаря — директор по развитию Максим Митрофанов. Кто займет должность президента Первой лиги, пока неизвестно.

Ранее несколько клубов РПЛ выдвинули Алаева в кандидаты на пост президента лиги. О других кандидатурах на данный момент неизвестно.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

42-летний Алаев — генеральный директор и генеральный секретарь РФС, а также глава Первой лиги (ФНЛ). В 2017-2018 годах Александр временно исполнял обязанности президента РФС.