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Сегодня, 21:27

Два воспитанника «Локомотива» перешли в «Балтику»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Балтика» заключил трудовые договоры сроком на четыре года с 20-летними воспитанниками академии московского «Локомотива» — вратарем Александром Корякиным и полузащитником Григорием Борисенко, сообщает сайт команды.

Александр Корякин в минувшем сезоне выступал за «Казанку» в рамках первенства ФНЛ-2. Сыграл в 14 матчах, 4 из которых — на ноль.

Григорий Борисенко сезон-2021/22 также провел в фарм-клубе красно-зеленых (19 матчей, 2+3), однако осенью прошлого года полузащитник 4 раза выходил на замену за главную команду, включая матч Лиги Европы УЕФА.

Источник: https://www.fc-baltika.ru/news/aleksandr_koryakin_grigoriy_borisenko_dobro_pozhalovat/
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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