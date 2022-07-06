Два воспитанника «Локомотива» перешли в «Балтику»

Футбольный клуб «Балтика» заключил трудовые договоры сроком на четыре года с 20-летними воспитанниками академии московского «Локомотива» — вратарем Александром Корякиным и полузащитником Григорием Борисенко, сообщает сайт команды.

Александр Корякин в минувшем сезоне выступал за «Казанку» в рамках первенства ФНЛ-2. Сыграл в 14 матчах, 4 из которых — на ноль.

Григорий Борисенко сезон-2021/22 также провел в фарм-клубе красно-зеленых (19 матчей, 2+3), однако осенью прошлого года полузащитник 4 раза выходил на замену за главную команду, включая матч Лиги Европы УЕФА.