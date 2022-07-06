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Йевтич отправился в Швейцарию. Его диагноз станет известен после МРТ

Полузащитник «Рубина» Йевтич улетел на обследование в Швейцарию после травмы в матче с «Динамо»
Владислав Зимагулов
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Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич отправился в Швейцарию для прохождения медосмотра после травмы, полученной вчера, 5 июля в товарищеском матче с «Динамо» (0:2), сообщили «СЭ» в казанском клубе.

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что точный диагноз игрока станет известен после МРТ.

«Пока ничего неизвестно. Ему только предстоит сделать МРТ, и только тогда все станет понятно», сказал Сайманов «СЭ».

После матча с «Динамо» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что у Йевтича подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Йевтич перешел в «Рубин» в январе 2020 года. В прошлом сезоне швейцарец выступал на правах аренды за АЕК, на счету 29-летнего футболиста 5 результативных передач в 19 матчах за греческую команду.

Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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