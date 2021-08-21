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«Томь» переиграла «Нефтехимик»

18:04
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В Нижнекамске состоялся матч 7-го тура Олимп ФНЛ, в котором «Нефтехимик» на своем поле уступил «Томи» со счетом 0:1.

«Томь» после 7 матчей первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В активе «Нефтехимика» 11 очков и 7-я позиция.

ФНЛ

7-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:0)

Гол: Кирсанов, 53.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Калугин (Котик, 79), Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Баранов (Денисов, 46), Родионов (Яковлев, 60), Дворецков (Юшин, 46), Москвичев (Емельянов, 46), Уридия.

«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Климов, Абрамов (Зуйков, 81), Почивалин, Мамин, Кубышкин (Коробов, 68), Ставпец (Гордюшенко, 81), Леонов (Дмитриев, 68), Кирсанов (Радостев, 84), Корж.

Предупреждения: Москвичев, 11. Кубышкин, 40. Почивалин, 59. Калугин, 73.

Судья: Панин (Дмитров).

21 августа. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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