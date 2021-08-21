«Томь» переиграла «Нефтехимик»
В Нижнекамске состоялся матч 7-го тура Олимп ФНЛ, в котором «Нефтехимик» на своем поле уступил «Томи» со счетом 0:1.
«Томь» после 7 матчей первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В активе «Нефтехимика» 11 очков и 7-я позиция.
ФНЛ
7-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:0)
Гол: Кирсанов, 53.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Калугин (Котик, 79), Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Баранов (Денисов, 46), Родионов (Яковлев, 60), Дворецков (Юшин, 46), Москвичев (Емельянов, 46), Уридия.
«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Климов, Абрамов (Зуйков, 81), Почивалин, Мамин, Кубышкин (Коробов, 68), Ставпец (Гордюшенко, 81), Леонов (Дмитриев, 68), Кирсанов (Радостев, 84), Корж.
Предупреждения: Москвичев, 11. Кубышкин, 40. Почивалин, 59. Калугин, 73.
Судья: Панин (Дмитров).
21 августа. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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