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Сегодня, 13:12

«Уфа» расторгла контракт с Александром Беленовым

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Беленов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Уфа» объявила о разрыве контракта с вратарем Александром Беленовым.

Клуб расторг соглашение с 35-летним россиянином по обоюдному соглашению сторон.

Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В прошлом сезоне голкипер пропустил 37 голов в 27 матчах за уфимцев, отыграв 4 встречи на ноль.

В матче 27-го тура РПЛ-2021/22 против «Химок» (1:1) Беленов получил травму связок коленостопа и колена после столкновения с защитником химчан Эльмиром Набиуллиным.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Первую лигу.

Александр Беленов
Футбол
ФК Уфа
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