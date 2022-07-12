Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина».

«Дзюба в «Рубине»? Почему бы нет. Он ищет сумму. Как я понимаю по его передвижениям по всему миру, для него главное — найти место, где ему больше заплатят. «Рубин» — лучшая команда Татарстана, а это богатый регион. Они всегда выделяют большие деньги на содержание команды. Для Дзюбы сейчас важнее деньги, потому что его возраст не позволяет претендовать на большие суммы в развитых футбольных странах. Его осуждать за это не надо. По возрасту он понимает, что уже на сходе, но хочет урвать побольше денег», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.