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Кавазашвили о Дзюбе в «Рубине»: «Для него главное — найти место, где ему больше заплатят»

Кавазашвили поделился мнением о том, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина».

«Дзюба в «Рубине»? Почему бы нет. Он ищет сумму. Как я понимаю по его передвижениям по всему миру, для него главное — найти место, где ему больше заплатят. «Рубин» — лучшая команда Татарстана, а это богатый регион. Они всегда выделяют большие деньги на содержание команды. Для Дзюбы сейчас важнее деньги, потому что его возраст не позволяет претендовать на большие суммы в развитых футбольных странах. Его осуждать за это не надо. По возрасту он понимает, что уже на сходе, но хочет урвать побольше денег», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
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