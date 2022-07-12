«Рубин» показал тренировку Дзюбы с командой Слуцкого

«Рубин» подтвердил, что нападающий Артем Дзюба находится в расположении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что 33-летний россиянин прибыл на базу казанцев для поддержания физической формы, пока не найдет себе команду.

Пресс-служба казанцев опубликовала видео с клубной базы, на которой футболист проводит тренировку с игроками «Рубина».

Дзюба является свободным агентом, после окончания сезона-2021/22 форвард ушел из «Зенита» в связи с истечением срока действия контракта.

«Рубин» по итогам прошлого сезона занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.