У «Крыльев Советов» сменился глава совета директоров

Избран новый председатель совета директоров «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт клуба. Им стал Сергей Аракелов, глава СД банка «Солидарность».

Ранее эту должность занимал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Кроме того, был утвержден состав нового совета директоров. В него вошли министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель департамента цифровизации администрации губернатора области Иван Ефанов, заместитель руководителя департамента внутренней политики региона Александр Черненко.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона вылетели в ФНЛ. В нынешнем сезоне самарцы идут на втором месте в таблице, на 3 очка отставая от «Нижнего Новгорода».