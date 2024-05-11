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Шлеменко высказался за то, чтобы русские женщины покрывали головы, как в старину

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко в интервью «СЭ» высказался за то, чтобы русские женщины покрывали головы, как в старину.

— А было бы правильно, чтобы женщины покрывали голову, носили бы платок? Как в старину.

— Я только за. Тем более у нас прекрасные павлопосадские шелковые платки — просто бомба. У моей бабушки такой платок был. Мне нравилось, что она его носила. У моей жены есть такие платки, иногда она их надевает. У моей дочери есть — я ей подарил. Считаю, что это была бы хорошая инициатива. Почему бы это не вернуть? Не с чисто религиозной точки зрения — что нужно обязательно [покрывать голову]. Там же есть посыл, что все нужно прятать. С косами так же — у невесты было две косы, у жены — одна. А тут мне просто нравится, как это выглядит.

— Во многих семьях учет расходов ведут жены. А в вашем случае как?

— Скажу как есть, надеюсь, жена не обидится: считаю я лучше, чем она. Я же математический класс закончил, считаю хорошо, хорошо считаю в уме. Своих детей учу счету. Это одна из самых важных вещей, которым вы должны научить своего ребенка. Уметь хорошо считать и развивать память — в уме. Считать сложные цифры в уме. У нас сейчас большинство даже два на два считают на калькуляторе.

— Плохо, когда жены ведут учет?

— Почему плохо? Тут же нужно смотреть... В нашей семье за финансы отвечаю я, зарабатываю я. Поэтому — как жена будет вести [учет расходов]? Я ее обеспечиваю. Женившись на ней, познакомившись с ней, я сразу сказал ей и ее маме, что я буду их обеспечивать. Что я сейчас и делаю. Но если захочет посчитать — я же не буду говорить, чтобы не считала. Просто, наверное, ей неинтересно считать.

Александр Шлеменко. «У москвичей духа однозначно меньше, чем у сибиряков». Шлеменко про инаугурацию, женщин в платках, Дурова и площадь трех вокзалов

11 мая на турнире RCC 19 в Екатеринбурге Шлеменко проведет бой против Куата Хамитова.

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