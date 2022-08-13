Тренер «Велеса» получил красную карточку в матче против «Уфы». Он швырнул мячом в игрока соперников

Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников получил красную карточку по ходу матча 5-го тура первой лиги против «Уфы».

После одного из единоборств форвард уфимцев Данил Ахатов упал на газон рядом с Сальниковым. Тренер схватил мяч, который укатился за пределы поля, и запустил его в футболиста.

Главный арбитр встречи Иван Сиденков показал Сальникову прямую красную карточку.

Отметим, что матч завершился победой «Уфы» со счетом 2:0. «Велес» потерпел четвертое поражение подряд.