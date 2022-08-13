Главный тренер «Уфы» Томаров: «Делая акцент на жару, мы немного отошли от своей игры с «Велесом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал победу команды в матче 5-го тура первой лиги против «Велеса» (2:0).

«Хочу отметить, что сегодня были очень сложные погодные условия, матч начался в 14.00 по местному времени в самое пекло. В этой встрече, делая акцент на жару, мы немного отошли от своей игры, которую навязывали в предыдущих матчах сопернику. Очень рад, что нам удалось быстро забить гол и это позволило нам еще больше играть именно в тот футбол, который принес нам сегодня положительный результат», — приводит слова Томарова пресс-служба «Уфы».

Башкирский клуб одержал вторую победу в первой лиге в текущем сезоне и набрал 7 очков после пятого тура. «Велес» набрал 3 очка в пяти матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Уфа» проведет домашний матч с «Волгарем» 21 августа. Московский клуб в тот же день сыграет на выезде против «Нефтехимика».