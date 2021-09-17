Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на 5 матчей за использование ненормативной лексики

В пятницу, 17 сентября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу 11-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-1 «Волгарь» — «Алания» (1:1).

«В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики и оскорбительного жеста в адрес соперника — дисквалифицировать футболиста ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Кочиева Х.Ф. на 4 матча первого дивизиона Олимп-Первенства.

В соответствии со статьей 28, частью 1 статьи 95, статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 43 за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики в отношении Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальным лицам матча — дисквалифицировать тренера вратарей ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Фролкина М.И. на 4 матча первого дивизиона Олимп-Первенства и оштрафовать его на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 28, частью 6 статьи 94, частью 1 статьи 95, Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 11, 12 за оскорбительное поведение в отношение Официальных лиц матча и оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Гогниева С. А. на 5 матчей первого дивизиона Олимп-Первенства и оштрафовать его на 100 000 рублей», — говорится в сообщении на сайте РФС.

На 72-й минуте матча арбитр Анатолий Жабченко совершил серьезную ошибку, наказав вратаря гостей Ростислава Солдатенко пенальти и желтой карточкой за лишение соперника явной возможности забить гол (с попыткой сыграть в мяч). Неверное решение арбитра повлияло на результат матча — «Волгарь» открыл счет.