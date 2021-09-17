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Тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на 5 матчей за использование ненормативной лексики

17:30
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В пятницу, 17 сентября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу 11-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-1 «Волгарь» — «Алания» (1:1).

«В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики и оскорбительного жеста в адрес соперника — дисквалифицировать футболиста ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Кочиева Х.Ф. на 4 матча первого дивизиона Олимп-Первенства.

В соответствии со статьей 28, частью 1 статьи 95, статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 43 за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики в отношении Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальным лицам матча — дисквалифицировать тренера вратарей ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Фролкина М.И. на 4 матча первого дивизиона Олимп-Первенства и оштрафовать его на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 28, частью 6 статьи 94, частью 1 статьи 95, Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 11, 12 за оскорбительное поведение в отношение Официальных лиц матча и оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Гогниева С. А. на 5 матчей первого дивизиона Олимп-Первенства и оштрафовать его на 100 000 рублей», — говорится в сообщении на сайте РФС.

На 72-й минуте матча арбитр Анатолий Жабченко совершил серьезную ошибку, наказав вратаря гостей Ростислава Солдатенко пенальти и желтой карточкой за лишение соперника явной возможности забить гол (с попыткой сыграть в мяч). Неверное решение арбитра повлияло на результат матча — «Волгарь» открыл счет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214400

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Александр Кравченко все материалы автора

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