В структуре управления ФНЛ произошли изменения
В соответствии с планами по развитию ФНЛ руководство перераспределило полномочия по управлению турниром, информирует сайт лиги.
Иван Шабанов продолжает работу в качестве исполнительного директора ФНЛ. Спортивный блок будет курировать генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов, с января 2013 года возглавляющий Ассоциацию «Профессиональная футбольная лига».
Блок развития возглавит Герман Чистяков — под его руководство переходит коммерческая, маркетинговая и коммуникационная деятельность лиги.
Прежде Чистяков работал генеральным директором «Анжи» (в том числе в сезоне-2012/13, когда клуб завоевал бронзовые медали) и исполнительным директором греческого ПАОК.
«Все изменения направлены на то, чтобы сделать лигу современнее, придать дополнительный импульс к развитию. ФНЛ стабильно функционирует, но перед лигой стоят амбициозные и интересные задачи. Наша цель — реализовать огромный потенциал лиги, сделать ее яркой, заметной, популярной и привлечь новых спонсоров и партнеров», — отметил президент ФНЛ Александр Алаев.
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