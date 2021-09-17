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В структуре управления ФНЛ произошли изменения

14:21

В соответствии с планами по развитию ФНЛ руководство перераспределило полномочия по управлению турниром, информирует сайт лиги.

Иван Шабанов продолжает работу в качестве исполнительного директора ФНЛ. Спортивный блок будет курировать генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов, с января 2013 года возглавляющий Ассоциацию «Профессиональная футбольная лига».

Блок развития возглавит Герман Чистяков — под его руководство переходит коммерческая, маркетинговая и коммуникационная деятельность лиги.

Прежде Чистяков работал генеральным директором «Анжи» (в том числе в сезоне-2012/13, когда клуб завоевал бронзовые медали) и исполнительным директором греческого ПАОК.

«Все изменения направлены на то, чтобы сделать лигу современнее, придать дополнительный импульс к развитию. ФНЛ стабильно функционирует, но перед лигой стоят амбициозные и интересные задачи. Наша цель — реализовать огромный потенциал лиги, сделать ее яркой, заметной, популярной и привлечь новых спонсоров и партнеров», — отметил президент ФНЛ Александр Алаев.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214398

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Роман Шишов все материалы автора

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