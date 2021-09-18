«Хватит это терпеть!» «Торпедо» необычно позвал фанатов на важный матч
Защитник московского «Торпедо» Артем Самсонов обратился к болельщикам в преддверии матча 12-го тура ФНЛ против «Оренбурга».
В ролике, снятом стиле политической избирательной кампании, футболист говорит о том, что 19 сентября, когда пройдет матч, команда должна взять свое и вернуться на первое место.
«Самсонов — наш лидер! Приходи поддержать его и команду 19 сентября. Каждый голос важен! Каждый просмотр нужен!», — говорится в описании к видео в клубном Instagram.
Напомним, что «Торпедо» и «Оренбург» имеют одинаковое количество очков и лидируют в турнирной таблице. Матч состоится на стадионе в Спортивном городке «Лужники» (начало — в 17.00 мск.).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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