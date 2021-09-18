«Хватит это терпеть!» «Торпедо» необычно позвал фанатов на важный матч

Защитник московского «Торпедо» Артем Самсонов обратился к болельщикам в преддверии матча 12-го тура ФНЛ против «Оренбурга».

В ролике, снятом стиле политической избирательной кампании, футболист говорит о том, что 19 сентября, когда пройдет матч, команда должна взять свое и вернуться на первое место.

«Самсонов — наш лидер! Приходи поддержать его и команду 19 сентября. Каждый голос важен! Каждый просмотр нужен!», — говорится в описании к видео в клубном Instagram.

Напомним, что «Торпедо» и «Оренбург» имеют одинаковое количество очков и лидируют в турнирной таблице. Матч состоится на стадионе в Спортивном городке «Лужники» (начало — в 17.00 мск.).